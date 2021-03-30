سمو رئيس الوزراء: لست من طلاب الكراسي.. والمساءلة الموضوعية الحقة لا تخيفني

30 مارس 2021

– صاحب السمو وقع مشروع قانون مكافآت الصفوف الأمامية.. وسيحال إلى “المجلس” في أقرب وقت– أؤمن بالديمقراطية ومتمسك بها ومرحب دائماً بالرقابة الإيجابية الفعالة– الاستجواب حق ثابت للنائب إلا أن الدستور واللائحة الداخلية وقرارات “الدستورية” نظمت شروطه وضوابطه في حين، أعلن رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، خلال جلسة المجلس العادية، اليوم، خلو مقعد د.بدر الداهوم، المبطلة عضويته بحكم المحكمة الدستورية، وإبلاغ سمو الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء، بذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية المقررة؛ أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، أمام المجلس، اليوم، اليمين الدستورية، وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة، وفقاً للمادة (91) من الدستور.وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أحالت ، برنامج عملها إلى مجلس الأمة، وتم ايداعه في الأمانة العامة للمجلس، وقال سموه إن “مشروع قانون بفتح اعتماد تكميلي قيمته 600 مليون دينار، مكافآت للصفوف الأولى في مواجهة فيروس كورونا، تم توقيعه من سيدي صاحب السمو، أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسيحال إلى مجلس الامة في أقرب وقت حتى نستطيع الوفاء بالتزامنا تجاه من يقف في مواجهة الخطر”.إلى ذلك، وافق مجلس الأمة على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء تأجيل الاستجوابات المقدمة إلى سموه ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني نظرا إلى وجود العديد من الملفات العالقة والمهمة والشائكة التي تحتاج إلى جهد وتفان وتعاون ووقت كاف لحلها.جاءت نتيجة التصويت على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة الأمس بموافقة 29 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 34 عضوا.وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة له بعد انتقال مجلس الأمة إلى بند الاستجوابات “أمامنا عمل ومصلحة عليا للبلد وملفات يجب أن نوليها ما تستحقه من أهمية ونظرا لوجود العديد من الملفات العالقة المهمة والشائكة التي تحتاج إلى جهد وتفان وتعاون”.وأضاف سموه أن “من هذه الملفات الصحة والاقتصاد والتعليم والإسكان والتوظيف ومكافحة الفساد وغيرها من الملفات المهمة التي بحاجة إلى وقت كاف لحلها”.وقال سمو رئيس مجلس الوزراء “نحن على نهاية دور الانعقاد الحالي لذلك فإنني أطلب تأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها لي إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني لحل العديد من هذه الملفات ولتحقيق ما فيه مصلحة البلاد والعباد”.وتابع سموه “لقد أكدت في السابق مرارا وتكرارا بأنني مؤمن بالديمقراطية ومتمسك بها ومرحب دائما بالرقابة الإيجابية الفعالة من قبل مجلس الأمة على أعمال السلطة التنفيذية”.وزاد سموه “أكدت سابقا بأنني لست من طلاب الكراسي والمساءلة الموضوعية الحقة لا تخيفني وقد ذكرت في أكثر من مناسبة لا لإحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أو مناقشته في جلسة سرية إلا أن ذلك لا يعني عدم تمسكي بالضوابط الدستورية المقررة للاستجواب”.