مؤشر أبوظبي عند أعلى مستوى منذ 16 عاما

كسر مؤشر بورصة أبوظبي، الثلاثاء، الأرقام القياسية محققا أعلى مستوى منذ 16 عاما.

وبحلول الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الإمارات ، تجاوز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية مستوى 5905 نقطة، وهو مستوى لم يصل إليه منذ عام 2005.

وزاد المؤشر 0.8 بالمئة بفضل صعود سهم جلفار 14بالمئة في سبيله لتعزيز مكاسبه من الجلسة السابقة.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الارتفاع يعود إلى صعود شركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار”.

وكانت دولة الإمارات أعلنت، الاثنين، بدء إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، في إطار محاربة جائحة كورنا.

ويحمل اللقاح إسم “حياة – فاكس” وسيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وسيتم إنتاج لقاح “حياة – فاكس” حالياً في مصنع الخليج للصناعات الدوائية “جلفار” بالإمارات بطاقة أولية تبلغ مليوني جرعة شهريا.

وكانت الصين ودولة الإمارات قد اتفقتا على إنتاج هذا اللقاح، بواسطة شركة مشتركة تم إنشاؤها حديثاً بين شركة “سينوفارم سي إن بي جي” الصينية وشركة “جي 42” الإماراتية، الرائدة في قطاع التكنولوجيا ومقرها في إمارة أبوظبي.

وسيدخل المصنع الجديد المخصص لإنتاج اللقاح مرحلته التشغيلية خلال العام الجاري في مدينة خليفة الصناعية، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 200 مليون جرعة سنويا.

وإلى حين ذلك، سيتم إنتاج اللقاح عبر شركة “جلفار” بطاقة أولية تبلغ مليوني جرعة شهريا.

وبحلول الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الإمارات ، تجاوز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية مستوى 5905 نقطة، وهو مستوى لم يصل إليه منذ عام 2005.

وزاد المؤشر 0.8 بالمئة بفضل صعود سهم جلفار 14بالمئة في سبيله لتعزيز مكاسبه من الجلسة السابقة.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الارتفاع يعود إلى صعود شركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار”.

وكانت دولة الإمارات أعلنت، الاثنين، بدء إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، في إطار محاربة جائحة كورنا.

ويحمل اللقاح إسم “حياة – فاكس” وسيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وسيتم إنتاج لقاح “حياة – فاكس” حالياً في مصنع الخليج للصناعات الدوائية “جلفار” بالإمارات بطاقة أولية تبلغ مليوني جرعة شهريا.

وكانت الصين ودولة الإمارات قد اتفقتا على إنتاج هذا اللقاح، بواسطة شركة مشتركة تم إنشاؤها حديثاً بين شركة “سينوفارم سي إن بي جي” الصينية وشركة “جي 42” الإماراتية، الرائدة في قطاع التكنولوجيا ومقرها في إمارة أبوظبي.

وسيدخل المصنع الجديد المخصص لإنتاج اللقاح مرحلته التشغيلية خلال العام الجاري في مدينة خليفة الصناعية، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 200 مليون جرعة سنويا.

وإلى حين ذلك، سيتم إنتاج اللقاح عبر شركة “جلفار” بطاقة أولية تبلغ مليوني جرعة شهريا.