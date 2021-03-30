مطيع: استجواب وزير الصحة سيكشف للأمة حجم الفساد بالوزارة

30 مارس 2021 | | أكد النائب د. أحمد مطيع أن الاستجواب الذي تقدم به مع النائب سعود بوصليب لوزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، سيكشف للأمة الفساد بالوزارة.

وقال مطيع في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي لمجلس الامه ان الاستجواب عكف على إعداده لأكثر من شهر، محملا الوزير المسؤولية عن ما وصفه بالإضرار بصحة البشر والوفيات التي حدثت بسبب فشل النظام الصحي.

وأضاف أن وزير الصحة أضر أيضا باقتصاد البلد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بعدما أغلق المحلات والأنشطة التجارية، مبينا أن وزير الصحة يستغل أموال طائلة من الدولة ويصرف منها بشكل مخالف.

وأشار إلى أنه سيكشف كل هذه الأمور بالأدلة خلال مناقشة الاستجواب، منوها بأن ينص صراحة على مسؤولية الدولة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين.

من ناحية أخرى قال مطيع إنه ومجموعة من النواب اتفقوا على ألا يحضروا الجلسة كاملة حتي لا تمكن الحكومة من أداء القسم لان هذه الحكومة فاشلة.

ورأى أن على جميع النواب الوقوف ضد رئيس الوزراء لانه سبب رئيسي في كل التبعات والظلم، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء معروف عنه تصريحه بـ”اللاءات الثلاث” وأنه لا إحالة إلى اللجنة التشريعية ولا إلى المحكمة الدستورية ولا طلب بتأجيل مناقشة الاستجوابات، ولكن للأسف طلب اليوم تأجيل جميع الاستجوابات المقدمة ضده إلى دور انعقاد ثاني.

واعتبرمطيع أن هذا الإجراء يشل الأداة الرئيسية لنواب الامه في محاسبة كل مسؤول بدء من سمو رئيس مجلس الوزراء، ويجعل النواب وكأنهم موظفين بمجلس الأمة، مبينا أنه تصرف غير مقبول من كل نائب شريف بالمجلس.

ولفت إلى أن إبطال عضوية النائب الدكتور بدر الداهوم هو ظلم له تم بمشاركة من اعضاء مجلس الأمه ، مؤكدا أنه أعلن من قبل أنه إذا منع الدكتور بدر الداهوم من دخول المجلس فسوف يقدم استجوابا لرئيس الوزراء.

وأفاد مطيع أنه يؤيد كل الاستجوابات التي ستقدم ضد رئيس الوزراء نظرا لأدائه وتصرفاته والفساد المستشري في الدولة. (إع)