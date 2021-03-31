أكاديمي كويتي يسجل براءتي اختراع مشتركة مع أساتذة بمعهد MIT الأميركي

30 مارس 2021

سجل مكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية في معهد MIT بالولايات المتحدة الأمريكية براءتي اختراع مشتركة حصدهما الباحث الكويتي الدكتور بدر شفاقة العنزي من جامعة الكويت مع أساتذة في المعهد المذكور.وقال مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات في مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث الدكتور سلمان الصباح في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن قطاع الأبحاث في الجامعة يعمل على تطوير العمل البحثي وتطويرالإمكانات البحثية لدى أعضاء الهيئة التدريسية سعيا للتميز والاستمرارية.وأضاف الدكتور سلمان الصباح أن التعاون الخارجي والبحث العلمي المشترك من أولويات قطاع الأبحاث مشيدا بتسجيل مكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية براءتي الاختراع للباحث العنزي في قسمي الهندسة الميكانيكية والهندسة الحيوية الكهربائية مع أساتذة بمعهد MIT.وذكر أن الاختراع الأول حمل عنوان (تنقية المياه فائقة الملوحة والمياه الملوثة بواسطة تقنية تركيز أيون متعدد لمراحل التحلية) إذ يقدم الاختراع حلولا واعدة للتحديات البيئية التي تواجهها الكويت والمنطقة نتيجة المياه الملوثة الناتجة عن استخدامات مختلفة.وبين أن هذا الاختراع يساعد في بحث الجدوى الفنية والاقتصادية للتحلية الكهربائية ICP (استقطاب تركيزالأيونات) لمعالجة المياه عالية الملوحة من خلال تبني عملية (ICP) متعددة المراحل مع كفاءة افضل في استخدام الطاقة.ولفت إلى أن الاختراع الثاني هو بعنوان (تركيز المحاليل المائية عن طريق التحليل الكهربائي وتقنية تحلية المياه) ويستخدم هذاالاختراع لمعالجة المحلول الملحي المطرود من محطات تقطير المياه لإنتاج ماء قليل الملوحة وأخرى عالي الملوحة.وقال الدكتور سلمان الصباح إن هذه الاختراعات هي جزء من تعاون علمي بين جامعة الكويت مع معهد MIT ببوسطن الأمريكية بشان مشروع بحث بعنوان (الجيل القادم لتحلية المياه المالحة وادارتها من اجل الكفاءة والموثقية والاستدامة).وأشار إلى أن مشروع البحث جاء بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبإشراف الدكتور بدر شفاقة العنزي وهو الباحث الرئيس في المشروع والباحث المشارك في معهد MIT في مجال تحلية المياه وعلوم وتكنولوجيا البيئة وفريقه البحثي المكون من الدكتور هيثم لبابيدي باحثا مشاركا والدكتور حمد العدواني باحثا مشاركا.وأشاد بنتائج هذه الاتفاقية التي ستعمل على تحقيق الغاية الأسمى بتحسين الاستدامة البيئية للمياه الكويتية لأن الكويت تعتمد بشكل كبير على تحلية مياه البحر لتلبية احتياجاتها من المياه العذبة.وشدد على حرص الجامعة ممثلة بقطاع الأبحاث على مد جسور التعاون العلمي المشترك مع الجامعات ومعاهد الأبحاث حول العالم وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والباحثين من الجامعات الاخرى.