«الإطفاء» و«الإنتاج البرامجي» تتعاونان لإنتاج فلاشات خاصة لعرض بطولات أبناء الإطفاء

30 مارس 2021

بحثت مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سبل تعزيز التعاون المشترك مع قوة الاطفاء العام على الصعيد الإعلامي على وجه الخصوص.وقال مدير ادارة المشاريع في مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور علي حسن في بيان صحفي اليوم بمناسبة الاجتماع المنعقد بين الطرفين أمس الإثنين انه تم تقديم مجموعة من التصورات الخاصة بإنتاج عدد من المشاريع الاعلامية التي تسلط الضوء على انجازات وبطولات أبناء الإطفاء.وأوضح الدكتور حسن أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تكليف المؤسسة بإنتاج مجموعة من الفلاشات الخاصة بقوة الإطفاء العام لعرض تضحياتهم التي يقدمونها وجهوزيتهم العالية في التعامل مع الحوادث مضيفا أنه تم مناقشة تجديد وتطوير بعض الاعمال الخاصة بقوة الاطفاء العام.وأكد على أهمية تطوير التعاون الإعلامي المشترك مع كافة القطاعات سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو في الكويت بوصفها دولة المقر.حضر الاجتماع من قبل قوة الإطفاء العام كل من الرائد حمزة المزيدي والرائد علي محمد والنقيب علي عبدالهادي والملازم أول علي المرهون.