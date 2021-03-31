«الحرس الوطني»: دعم جهود الدولة بتشجيع الجمهورعلى أخذ لقاح «كوفيد 19»

31 مارس 2021

ضمن المسؤولية الاجتماعية للحرس الوطني، قام فريق المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد في الحرس الوطني بتقديم الهدايا للمواطنين والمقيمين في مركز الكويت للتطعيم، وذلك دعما لحملة وزارة الصحة للحث على تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقال المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد اللواء رياض محمد طواري إن هذه المبادرة من الحرس الوطني تأتي بتوجيهات من القيادة الكريمة للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ومعالي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، بمتابعة مستمرة من سعادة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي، لحث ودعم المواطنين في الإسراع بالحصول على اللقاح لمواجهة هذه الجائحة.