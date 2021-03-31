محليات

السلطان بحث خطة عودة المدارس ودوام رمضان

منذ 35 دقيقة
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31 مارس 2021

بحث الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان مع موجهي عموم المواد الدراسية خطة العودة للإختبارات الورقية للصف 12 وبداية العام الدراسي 2021/2022 لجميع المراحل بشهر سبتمبر المقبل.وأشار السلطان إلى أنه تمت مناقشة خطة التعليم المدمج ومتطلباتها الفنية مع التأكيد على الإنتهاء من خطط المعالجة للفاقد التعليمي.وبين السلطان آلية التقييم لجميع الصفوف في المراحل التعليمية وآلية تطبيق الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر ومدى الاستعداد لتطبيق الاشتراطات الصحية وفق ما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا بين وزارة التربية ووزارة الصحة.‎وتناول الاجتماع بعض المقترحات لموعد دوام الهيئة التعليمية والإدارية خلال شهر رمضان المبارك.

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