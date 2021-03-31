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الكويت: أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

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31 مارس 2021

– ندعم المساعي الرامية إلى إنهاء ملف سد النهضة بما يراعى مصالح جميع الأطراف ‏أعربت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء عن تضامن دولة الكويت مع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقتين في جهودهما الحثيثة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومساعيهما لحل أزمة ملئ وتشغيل سد النهضة بما يحفظ لدول مصب نهر النيل حقوقهم المائية والاقتصادية وفق القوانين الدولية وبما يمكن هذه الدول من تحقيق طموحاتهم في التنمية.وشددت الوزارة في بيان صحفي على أن أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي مؤكدة دعم دولة الكويت للمساعي الرامية إلى إنهاء ملف سد النهضة بما يراعى مصالح كافة الأطراف.

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