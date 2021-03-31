الكويت تسلم العراق رفات أحد المفقودين

30 مارس 2021

العدساني: حريصون على التعامل بشفافية في المواضيع الإنسانيةالجنابي: التعاون مستمر بين الأشقاء في البلدين لحسم الملفات وتطوير العلاقات أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية ربيع العدساني تسليم دولة الكويت للسلطات العراقية رفات أحد المفقودين العراقيين تم العثور عليها في شهر فبراير الماضي بجزيرة بوبيان شمالي البلاد.وقال العدساني على هامش مراسم التسليم، إنه تم تحت مظلة اللجنة الثلاثية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها تسليم الرفات للجانب العراقي ممثلا بوكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف الدكتور قحطان الجنابي وبحضور الصليب الأحمر الدولي.وأضاف العدساني أن هذا التعاون يأتي انطلاقا من حرص دولة الكويت على التعامل بشفافية في المواضيع الإنسانية كما يأتي هذا التعاون استمرارا لجهود اللجنة الثلاثية المبذولة على مدى السنوات الماضية.وأوضح أنه سبق لدولة الكويت أن قامت عبر جهود اللجنة الثلاثية والبروتوكولات الموقعة في هذا الشأن وكذلك المعلومات المقدمة من الجانبين البريطاني والأمريكي لاجتماعات اللجنة الثلاثية بالتعاون في البحث عن مواقع وتحديد مواقع دفن لمفقودين عراقيين داخل الكويت.وأشار أيضا إلى أنه سبق لدولة الكويت أن سلمت الجانب العراقي في أكثر من مرة عددا من الرفات التي تم العثور عليها داخل البلاد وتعتبر هذه المرة استكمالا لمرات عديدة بدأت منذ عام 1999 واستمرت آخر عملية تسليم في عام 2013.وشدد على أن هذا كله يأتي حرصا من اللجنة الثلاثية من كل الأطراف خصوصا الكويتي والعراقي والأمريكي والبريطاني والفرنسي والسعودية وبعثة (يونامي) لمساعدة العراق باعتبارها مراقبا في هذه اللجنة.وقال العدساني إن هذه الجهود سوف تستمر في البحث لتحديد مصير جميع المفقودين معربا عن أمل الكويت أن تستمر الجهود في اللجنة الثلاثية لتحديد مصير جميع أسرانا ومفقودينا في العراق.وأعرب عن الشكر والتقدير للادارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية الكويتية على كل جهودها المضنية في عمليات الاستعراف وتحديد والكشف عن مصير أسرانا ومفقودينا وسط ظروف فنية صعبة من خلال التحليل الجيني للبصمة الوراثية وغيرها من جهود لوجستية ذات صلة.من جهته، أكد الجنابي، أن التعاون مستمر بين الأشقاء في البلدين لحسم الملفات وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها إلى المستوى الذي يطمح له الشعبان والبلدان والحكومتان في البلدين الشقيقين.وقال الجنابي “نحن في الكويت حاليا لتسليم شحنة من الأرشيف الكويتي وكذلك تسلم رفات المفقود العراقي وهذه الخطوة هي استكمال لخطوات سبقتها وفي المستقبل القريب إن شاء الله ستكون هناك جهود حثيثة لحسم وإغلاق هذه الملفات وتطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية.وشدد على أن البلدين تربطهما روابط كثيرة تاريخية وجغرافية وفي شتى المجالات وهذه الخطوة والأنشطة المماثلة تصب في مصلحة تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.