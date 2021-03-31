بلدية العاصمة: رفع 117 سيارة مهملة.. وتحرير 15 مخالفة

30 مارس 2021

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة بتنفيذ 4 جولات ميدانية بمساندة أمنية بمناطق الري والشويخ الصناعية لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام للمحافظة من خلال رفع السيارات المهملة والسكراب من الساحات والشوارع التي تعمل على إعاقة الطريق وتشوه المنظر العام للمحافظة. وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة مشعل العازمي، أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية الدورية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة. وأكد العازمي على قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ 4 جولات ميدانية بمناطق الري والشويخ الصناعية فضلا عن الجولات الدورية التي يقوم بها الفريق الرقابي لرصد السيارات المهملة والقوارب بالساحات والشوارع والتعامل معها على الفور بوضع ملصق (X)، وبعد انتهاء المدة القانونية لوضع الملصق يتم رفعها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجولات الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي أسفرت عن رفع 117 سيارة مهملة وسكراب، وقد تم إرسالهم إلى موقع حجز البلدية إلى جانب تحرير 15 مخالفة إشغالات طرق ونظافة عامة فضلا عن وضع 525 ملصقا على سيارات مهملة، مشيدا في هذا الخصوص بتعاون المواطنين والمقيمين مع الفريق الرقابي في اداء عملهم. وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.