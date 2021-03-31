سمو رئيس الوزراء يستقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد

31 مارس 2021

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح في قصر بيان اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود.