منتدى الحكومة الإلكترونية الثامن يختتم أعماله بحلقة نقاشية حول تطبيق “شلونك”

31 مارس 2021

اختتم منتدى الحكومة الإلكترونية الثامن (EGOV8) أعماله اليوم الأربعاء تحت شعار (الحكومة الإلكترونية الشاملة ضرورة ملحة لما بعد الكورونا) بحلقة نقاشية تناولت تطبيق (شلونك) الذي يهتم بمتابعة الحالات الايجابية لمصابي فيروس (كوفيد-19) بالكويت. وقالت اللجنة العليا المنظمة للمنتدى في بيان صحفي إن الحلقة النقاشية حول تطبيق (شلونك) أدارها المستشار بشركة (نوف إكسبو) المنظمة للمنتدى غالب عوده وشارك فيها محلل الاستثمار الرقمي بشركة زين للاتصالات الكويت سعد الجسار وإختصاصي الصحة العامة بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة منى الخباز.وأكد الجسار خلال الحلقة النقاشية على أن تطبيق (شلونك) جاء نتاجا للتعاون بين القطاع الحكومي ممثلا بوزارة الصحة العامة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات من جهة والقطاع الخاص ممثلا بشركة زين من جهة أخرى.وأوضح أن التحول الرقمي كان من ضمن الاستراتيجيات الواضحة والصريحة التي إنتهجتها (زين) قبل جائحة (كورونا) ومن هنا جاءت فكرة إيجاد تطبيق إلكتروني متكامل يساعد وزارة الصحة العامة على إنجاز مهمة الحجر الصحي.وأشار إلى أنه تم عرض الفكرة على مجلس الوزراء أثناء مرحلة التحضير لعملية الاجلاء الجوي للمواطنين الكويتيين من جميع أنحاء العالم مع بداية جائحة كورونا.وذكر أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على الفكرة تم إيجاد التطبيق للسيطرة على الاعداد الكبيرة من المواطنين القادمين للكويت من خلال رحلات الاجلاء المختلفة حيث ساهمت (زين) بتوفير نحو 35 ألف شريحة هاتف للقادمين للبلاد لتحميل التطبيق على هواتفهم الذكية عند وصولهم لأرض الوطن.من جهتها أكدت الدكتورة منى الخباز خلال الحلقة النقاشية أن إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة كان لها دور رئيسي في إدارة أزمة جائحة (كورونا) حيث قامت باستحداث أكثر من مشروع منذ بداية الازمة كان من بينها مشروع (المسحات).وأضافت الخباز أن الإدارة لعبت دورا كبيرا في متابعة دخول القادمين عبر مطار الكويت وباقي المنافذ البرية والبحرية وفحص القادمين وعمل المسحات اللازمة لهم قبل دخول البلاد بالإضافة إلى التأكد من تحميل جميع القادمين لتطبيق (شلونك) لضمان إلتزامهم بإشتراطات الحجر الصحي المؤسسي أو المنزلي.وأشارت إلى أن الادارة قامت بمتابعة أكثر من 30 ألف مواطن قدموا إلى الكويت خلال شهر واحد عبر رحلات الاجلاء المختلفة وهو أمر لم يكن بالإمكان تطبيقه عن طريق الاعتماد على القوة البشرية وحدها ولكن تطبيق (شلونك) جاء كحل عملي ومفيد للقيام بهذه المهمة.وأكدت أن القطاع الصحي بدولة الكويت يحرص على اتباع المعايير العالمية التي توفرها المنظمات والمراكز العالمية المعتمدة وأن تعاون الوزارة مع القطاع الخاص في هذا الجانب أدى إلى تطبيق هذه الخطوة بشكلها الصحيح ووفقا للمعايير العالمية المطلوبة.وكانت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس افتتحت أمس فعاليات المنتدى الحكومي الثامن تحت شعار (الحكومة الإلكترونية الشاملة ضرورة ملحة لما بعد الكورونا) تحت رعاية سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وشارك بالمنتدى نخبة من خبراء الأمن السيبراني الدوليين. المصدر–