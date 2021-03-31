نائب وزير الخارجية يتفقد لجان اختبار المتقدمين لوظيفة ملحق دبلوماسي

30 مارس 2021

قام نائب وزير الخارجية ورئيس لجنة الإشراف على اختبارات المتقدمين لوظيفة المحلق الدبلوماسي السفير مجدي الظفيري اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية على لجان الاختبار للمتقدمين للعمل في الوزارة بوظيفة ملحق دبلوماسي وذلك في مقر معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي.وقد اطمأن السفير الظفيري خلال الجولة على سير الاختبارات متمنيا التوفيق لكافة المتقدمين.رافق نائب وزير الخارجية خلال الزيارة أعضاء اللجنة وهم مدير عام معهد سعود الناصر الصباح السفير عبدالعزيز الشارخ ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير صالح اللوغاني ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية السفير غانم الغانم ومساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض ناصر الصبيح ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية المستشار سالم الشبلي.