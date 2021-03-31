وزير الداخلية يبحث مع عدد من السفراء موضوعات مشتركة

31 مارس 2021

بحث وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح اليوم الأربعاء مع سفير استراليا جوناثان غيلبيرت وسفير جمهورية أوزباكستان الدكتور بهرامجان اعلايوف وسفير دولة الكويت لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد الشبو كلا على حدة التعاون المشترك. وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ب(الداخلية) في بيان صحفي إن وزير الداخلية رحب بالسفير الأسترالي مؤكدا على عمق علاقات التعاون بين دولة الكويت واستراليا وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة خصوصا المتعلقة بالشأن الأمني وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.من جانبه أعرب السفير الأسترالي عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على حسن الاستقبال مشيدا بما تقوم به دولة الكويت من جهود كبيرة في تعزيز الأمن والاستقرار.وأضاف البيان أن وزير الداخلية بحث مع سفير جمهورية أوزباكستان لدى البلاد عددا من الموضوعات المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.وبدوره أعرب سفير أوزباكستان عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على حسن الاستقبال مؤكدا أهمية ما تم بحثه من موضوعات ما يؤدي إلى مزيد من التنسيق والتعاون مع دولة الكويت.وذكر أن وزير الداخلية بحث مع سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد الشبو عددا من الموضوعات المشتركة وآلية التنسيق بين المؤسسة الأمنية وسفارة دولة الكويت في الجمهورية الجزائرية التي تؤدي إلى المزيد من التسهيلات للمواطنين في الخارج.وقد ثمن السفير الشبو جهود المؤسسة الأمنية في توطيد علاقات دولة الكويت مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.