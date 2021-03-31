وزير الداخلية يصدر عدة قرارات وزارية بترقية 1210 ضابطاً

30 مارس 2021

أصد وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات وزارية بترقية 1210 ضابطاً ومنح وسام الواجب العسكري لعدد 2499 عسكرياً وأنواط الخدمة العسكريـة لـ 8165 من منتسبي الوزارة.وجاءت حركة الترقيات على النحو التالي: -من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد (273) .-من رتبة رائد إلى رتبة مقدم (70) .-من رتبة نقيب إلى رتبة رائد (204) .- من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب (659).كما تم منح وسام الواجب العسكري حسب درجاته على النحو التالي:-من الدرجة الممتازة (187).-من الدرجة الأولى (365).-من الدرجة الثانية (968).-من الدرجة الثالثة (979).ومنح أنواط الخدمة العسكرية:-نوط الخدمة الذهبي (1682).-نوط الخدمة الفضي (2800).-نوط الخدمة البرونزي (3683).ووجه وزير الداخلية التهنئـة لمن شملتهم الترقيـة، ومن تم منحهم الأوسمة والأنواط العسكرية، متمنيا لهم التوفيق، وأن يكون دافعا لهم لبذل مزيد من الجهد والعمل للحفاظ على أمن ومقــدرات الوطن.