3 فرق إطفاء تسيطر على حريق إطارات على طريق «السالمي»

30 مارس 2021

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في بيان لها اليوم الثلاثاء عن تمكن فرق قوة الإطفاء من السيطرة على حريق اندلع في منطقة تجميع الإطارات على طريق السالمي كيلو ٦٩ .وأوضحت الإدارة بأن غرفة العمليات تلقت بلاغا في وقت سابق من صباح اليوم يفيد عن نشوب الحريق وعلى اثره قامت بتوجيه فرق الإطفاء من مراكز الشقايا والجهراء الحرفية والاسناد التي عملت على عزل الحريق عن باقي الإطارات وحصره في مساحة 200 متر 2 .وقد تمكنت من السيطرة على الحادث من دون وقوع اي إصابات بشرية.هذا وقد باشرت فرق التحقيق بعملها لمعرفة أسباب الحادث.وشاركت في عمليات عزل الإطارات جرافات من بلدية الكويت. الحريق بفعل فاعل متعمد ومن جانب آخر، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في بيان لها اليوم الثلاثاء حول نتائج التحقيق في حادث حريق إطارات طريق السالمي الذي إندلع صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 ، ظهرت بعد جمع المعلومات واتمام المعاينة الفنية من قبل فرق التحقيق التابعة لمراقبة تحقيق حوادث الحريق والتي تبين معها بأن سبب الحريق ناتج عن فعل فاعل متعمد.