4 فرق للإطفاء تسيطر على حريق مخزن جمعية «العبدلي الزراعية»

30 مارس 2021

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في بيان لها اليوم الثلاثاء عن تمكن فرق قوة الإطفاء من السيطرة على حريق اندلع في مخزن تابع لجمعية العبدلي الزراعية قطعة ٤ . وأوضحت الإدارة بأن غرفة العمليات تلقت بلاغا في وقت سابق من صباح اليوم يفيد عن نشوب الحريق وعلى اثره قامت بتوجيه فرق الإطفاء من مراكز العبدلي والصبية والصليبيخات والاسناد التي عملت على مكافحة الحريق الذي تفوق مساحته 3000 متر مربع ، وقد تمكنت من السيطرة على الحادث من دون وقوع اي إصابات بشرية ، فيما تستمر الفرق بعملية مكافحة الحريق لحين إخماده بشكل كامل.