500 طالب وطالبة يشاركون في مسابقة «نبيك سالم»

30 مارس 2021

تنظمها محافظة الأحمدي بالتعاون مع المنطقة التعليمية «عن بعد» برعاية الخالد أعلنت اللجنة المنظمة للمسابقة التوعوية الفنية “نبيك سالم”، التي تنظمها محافظة الأحمدي برعاية المحافظ الشيخ فواز خالد الحمد الصباح، بالتعاون مع منطقة الأحمدي التعليمية، عن تقدم نحو 500 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية للاشتراك في المسابقة بلوحات فنية ورسومات إبداعية مختلفة، تصب جميعها في إطار توعية المجتمع بأهمية الالتزام باتباع سبل الوقاية والتباعد الجسدي للحماية من جائحة “كوفيد 19″، وابراز أهمية لقاح كورونا والحث علي تلقيه لضمان الوصول إلى المناعة المجتمعية المنشودة.وأوضح مدير المكتب الفني بمحافظة الأحمدي إبراهيم الفودري، أن المسابقة التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع منطقة الأحمدي التعليمية ممثلة في التوجيه الفني لمادة التربية الفنية بالمنطقة وبدعم من بنك برقان تستهدف شريحة مهمة وهي طلبة وطالبات مدارس محافظة الاحمدي بمراحلها الثلاث “الابتدائي والمتوسط والثانوي”، تهدف الى التوعية المجتمعية من خلال المشاركات المختلفة لأبنائنا الطلبة والطالبات، منوها إلى أنه تجرى حاليا عمليات فرز الأعمال المشاركة وصولا إلى مرحلة التحكيم لاختيار ثلاثة فائزين في كل مرحلة من المراحل الدراسية الثلاث، حتى يمكن إعلان أسماء الفائزين خلال الأسبوع المقبل.يذكر أن فعاليات المسابقة انطلقت ببدء تسليم المشاركين لأعمالهم الفنية خلال الفترة من 1 إلى 25 مارس، وذلك عبر المنصة التعليمية “تيمز teams”، حيث وفرت اللجنة المنظمة مختلف الشروط وآلية المشاركة عن بعد.