«اعانة المرضى»: 16 معرضا طبيا لمرضى السكر بـ«الجهراء».. خلال شهرين

01 أبريل 2021

كشف مشرف مكتب الجهراء والسكر التابع لجمعية صندوق اعانة المرضى خالد كثير عن عدد من الانشطة والفعاليات التي قدمها المكتب لخدمة مرضى السكر في منطقة الجهراء والتي كان ابرزها اقامة 16 معرضا طبيا تقدم خلاله الخدمات الطبية والتوعوية والفحص المجاني لرواد المعرض . وكانت المشاركة في انشطة وفعاليات القرية التراثية ( الموروث الشعبي بقرية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح يرحمه الله ) ابرز المشاركات حيث زار جناح المعرض الكثير من الوزراء والسفراء والوجهاء واشادوا بجهود وعطاءات جمعية صندوق اعانة المرضى الخيرية والانسانية . كما اقام المكتب ملتقيين علميين لنشر الوعي الصحي وكيفية التعامل مع مرض السكر بالتعاون مع دار رعاية المسنين ومستوصف القصر كما اقام المكتب عدد من المعارض التوعوية في مستوصف القصر وعدد من المحاضرات لنشر الوعي بالغذاء الصحي والوقاية من الامراض .