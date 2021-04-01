محليات

«الأشغال»: فرش مليون متر مربع من الأسفلت منذ بدء الحظر

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01 أبريل 2021

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الاشغال العامة المهندس عبدالله العجمي، إن الوزارة قامت من بدء الحظر وحتى اليوم بفرش مليون متر مربع من الأسفلت، بما يعادل 142 كيلومترا طوليا بعرض 7 متر.وأوضح العجمي، أن عدد الشاحنات التي تم استخدامها تبلغ 3788 سيارة، حيث تكفي السيارة لفرش 264 متر مربع .وقامت وزارة الأشغال ممثلة بقطاع هندسة الصيانة بأعمال فرش الأسفلت في شارع سالم المبارك بمنطقة السالمية، مساء اليوم الخميس، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.

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