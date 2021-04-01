محليات

«الإطفاء»: إصابة وافد وزوجته في حريق شقة بالفروانية

منذ 35 دقيقة
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01 أبريل 2021

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام عن تعرض وافد من إحدى الجنسيات العربية وزوجته لإصابة في حريق شقة بعمارة في منطقة الفروانية اندلع مساء اليوم الأربعاء. وأوضحت الإدارة بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد عن نشوب حريق في عمارة مكونة من 8 أدوار وعلى إثره تم توجيه فرق الإطفاؤ من مراكز الفروانية وجليب الشيوخ والإنقاذ الفني، وتبين بأن الحريق بالدور السادس وهناك أشخاص محتجزين.وأضافت الإدارة بأن فرق الإطفاء قامت بإخلاء العمارة من السكان وتمكنت من السيطرة على الحريق في باشرت فرق التحقيق بعملها لمعرفة أسباب الحادث.

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