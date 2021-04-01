«الجمارك»: ضبط 324 ألف كيس تنباك مخبأة في بطانيات وأكياس قمامة بـ«ميناء الشعيبة»
01 أبريل 2021
تمكن رجال الجمارك، في ادارة الموانئ الجنوبية – مكتب البحث والتحري الجمركي في ميناء الشعيبه من إحباط محاولة إدخال مايقارب 324 ألف كيس تبغ ممضوغ، كانت مخبأة خلف بضاعة عبارة عن حقائب قمامه وبطانيات بحاويه قادمة من إحدى الدول الآسيوية.وفي تفاصيل الضبطية، ومن خلال متابعة واستهداف وتحليل الحاويات المشتبه بها ، أن حاويه بحجم ٢٠ قدماً قَدِمت إلى ادارة الموانئ الجنوبية – ميناء الشعيبه من إحدى الدول الآسيوية ومراقبتها حتى وصولها الى التفتيش ، وكانت تحوي على بضاعة حقائب قمامه وبطانيات ، ومن خلال رصد وتتبع الشحنة من قبل رجال البحث والتحري حيث تم تفتيشها ، والعثور على 324 الف كيس من مادة تبغ الممضوغ الممنوع استيرادها بحسب القوانين الجمركية الصادرة بهذا الشأن تبعاً لتعليمات وزارتي التجارة والصحة، وتم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة.وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.