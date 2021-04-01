محليات

«الجمارك»: ضبط 324 ألف كيس تنباك مخبأة في بطانيات وأكياس قمامة بـ«ميناء الشعيبة»

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01 أبريل 2021

تمكن رجال الجمارك، في ادارة الموانئ الجنوبية – مكتب البحث والتحري الجمركي في ميناء الشعيبه من إحباط محاولة إدخال مايقارب 324 ألف كيس تبغ ممضوغ، كانت مخبأة خلف بضاعة عبارة عن حقائب قمامه وبطانيات بحاويه قادمة من إحدى الدول الآسيوية.‏‎وفي تفاصيل الضبطية، ومن خلال متابعة واستهداف وتحليل الحاويات المشتبه بها ، أن حاويه بحجم ٢٠ قدماً قَدِمت إلى ادارة الموانئ الجنوبية – ميناء الشعيبه من إحدى الدول الآسيوية ومراقبتها حتى وصولها الى التفتيش ، وكانت تحوي على بضاعة حقائب قمامه وبطانيات ، ومن خلال رصد وتتبع الشحنة من قبل رجال البحث والتحري حيث تم تفتيشها ، والعثور على 324 الف كيس من مادة تبغ الممضوغ الممنوع استيرادها بحسب القوانين الجمركية الصادرة بهذا الشأن تبعاً لتعليمات وزارتي التجارة والصحة، وتم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة.‏‎وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه. 

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