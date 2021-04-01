«الصحة»: 5 وفيات.. و 1282 إصابة جديدة بـ «كورونا»

31 مارس 2021

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم الأربعاء تسجيل 1282 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 232103 حالات فيما سجلت خمس حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1313 حالة. وأضاف الدكتور السند لوكالة الأنباء الكويتية () أنه تم تسجيل 1330 حالة شفاء من الإصابة ب(كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 216580 حالة.وأوضح أنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن لافتا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 3ر93 في المئة.وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 241 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14210 حالات.وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 9175 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 2056468 فحصا مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 9ر13 في المئة.وجدد دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.