محليات

«المواصلات»: إنجاز أكثر من 90 % من شبكة الألياف الضوئية

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31 مارس 2021

أعلن الوكيل المساعد لقطاع خدمات المشتركين بوزارة المواصلات بالتكليف محمد الحيص، إنجاز أكثر من 90 في المئة من مشروع شبكة الألياف الضوئية الخاص بربط مدارس وزارة التربية مع خمسة مقاسم لتغطي جميع أنحاء البلاد.وقال الحيص في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن المشروع يزود مدارس وزارة التربية بخدمة الإنترنت فائق السرعة (الفايبر) وحلول متكاملة ومتماثلة للشبكات الخاصة ضمن نظام حماية ودرجة امأن عالية وصولا إلى التحول الرقمي.وذكر أن موظفي الإدارة أنهوا دورة خاصة بالألياف الضوئية استمرت أسبوعا عبر (الأونلاين) لتعريفهم بأنواع الكابلات الخاصة ب(الفايبر) وطرق تركيبها كما تم عمل زيارة خاصة (أونلاين) إلى المعامل الرئيسية في الصين للاطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات هناك.

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