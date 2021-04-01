«النجاة الخيرية» تطرح مشروع «7 سنابل» لإفطار اللاجئين والمهجرين

01 أبريل 2021

أعلن مدير إدارة الموارد والحملات بالنجاة الخيرية عمر الشقراء عن طرح النجاة الخيرية، مشروع «7 سنابل» لإفطار اللاجئين والمهجرين حيث يهدف المشروع إلى توفير إفطار الصائم لهذه الشريحة المستهدفة الأكثر احتياجاً والتي تعاني نقصاً حاداً في المواد الغذائية وندرة فرص العمل، علاوة على الحياة الصعبة التي تعيشها هذه العوائل وسط المخيمات منذ سنوات طويلة.وتابع الشقراء، “نستهدف هذا العام تنفيذ مشروع «7 سنابل» لإفطار 6000 أسرة من اللاجئين والمهجرين المستفيدين في 7 دول وهي اليمن ولبنان وتركيا والأردن وفلسطين وأندونسيا وبنجلاديش ونحرص بشدة على تطبيق الإجراءات الصحية أثناء التنفيذ ومراعاة التباعد الاجتماعي وتنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة”.وبين الشقراء، أن النجاة الخيرية تبذل جهوداً حثيثة من أجل تنفيذ مشروع إفطار الصائم خاصة للاجئين والمهجرين ويتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارتي الشؤون والخارجية وبالتعاون مع الجمعيات الرسمية المشهرة في هذه الدول، مؤكداً أن الجمعية تحرص على إرسال وفودها الخيرية للإشراف على تنفيذ المشاريع وتوثيقها رغم الظروف الصحية الحالية التي يشهدها العالم أجمع.مستشهداً بحديث النبي صل الله عليه وسلم “من فطر صائماً فله مثل أجره غيره أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً”، معتبراً هذا المشروع فرصة لأهل الخير الذين يحرصون على مضاعفة الأجور في شهر رمضان المبارك.وأوضح الشقراء، أن مشروع «7 سنابل» لإفطار اللاجئين والمهجرين يهدف إلى تقديم السلال الغذائية للأسر اللاجئة والتي تكفيهم قرابة الشهر الفضيل خاصة وأنهم يفتقرون لأبسط مقومات العيش الكريم، ويكون المشروع كذلك باباً لكسب الأجر والثواب، المساهمة في هذا المشروع الإنساني متاحة للجميع كل قدر استطاعته حيث تبدأ من 15 دينار لإفطار أسرة كاملة، للتواصل ودعم المشروع زيارة حسابات الجمعية عبر حساب @alnajatorg أو من خلال الاتصال على مركز الاتصال 1800082.