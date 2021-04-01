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جريمة وثقتها الكاميرات.. والشرطة السعودية تقبض على الجاني

منذ 56 دقيقة
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أعلنت الشرطة السعودية أنها تمكنت من القبض على مواطن دهس آخر مرتين بسيارته عمدا في أحد شوارع العاصمة الرياض، مما أدى إلى مقتله، في جريمة رصدتها كاميرات المراقبة.

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية، الخميس، عن المتحدث باسم شرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، “تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجاني”، الذي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد ارتكاب جريمته.

وأضاف الكريديس أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الجاني، وهو مواطن سعودي في العقد الرابع من العمر.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن التحقيقات الأولية تظهر أن القاتل ترصد الضحية نتيجة خلاف بينهما، وتحت تأثير الكحول ارتكب الجريمة، التي تمثلت بدهس الضحية مرة أولى ثم مرة ثانية، والاعتداء عليه جسديا، مما أدى إلى مقتله.

وضبطت أجهزة الأمن في مركبة الجاني، التي نفذ بها الجريمة، مادة مسكرة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية، الخميس، عن المتحدث باسم شرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، “تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجاني”، الذي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد ارتكاب جريمته.

وأضاف الكريديس أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الجاني، وهو مواطن سعودي في العقد الرابع من العمر.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن التحقيقات الأولية تظهر أن القاتل ترصد الضحية نتيجة خلاف بينهما، وتحت تأثير الكحول ارتكب الجريمة، التي تمثلت بدهس الضحية مرة أولى ثم مرة ثانية، والاعتداء عليه جسديا، مما أدى إلى مقتله.

وضبطت أجهزة الأمن في مركبة الجاني، التي نفذ بها الجريمة، مادة مسكرة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

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