«زكاة الفحيحيل» وزعت «التابلت» لـ 30 يتيماً داخل الكويت

01 أبريل 2021

قال مدير زكاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة الخيرية إيهاب الدبوس، “تم توزيع عدد 30 تابليت تعليمي لطلاب العلم الأيتام المكفولين بزكاة الفحيحيل من شتى ضيوف الكويت وغيرهم من المستفيدين، ونهدف من هذا المشروع مساعدة الطلاب في المحافظة والاستمرار على تحقيق تميزهم وتفوقهم العلمي والدراسي”.وبين الدبوس، أن جائحة كورونا تسببت في تعطيل الدراسة وأصبح التعليم “عن بعد” وحرصاً منا على تشجيع الطلاب المتفوقين دراسياً وحثهم على مواصلة النجاح وكذلك التخفيف عن كاهل أمهاتهم في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم أجمع تم توزيع التابليت التعليمي لهم ليساهم في حصادهم لأعلى الدرجات في شتى المواد الدراسية.وتابع الدبوس: “نقدم العديد من الأنشطة والمشاريع للطلاب الأيتام منها سداد الرسوم الدراسية والتي تشكل عبئاً كبيراً يثقل كاهل الأسر فكيف لهؤلاء الفقراء توفير مبالغ الرسوم الدراسية لأبنائهم خاصة وأن أمهاتهم من ذوي الأجور البسيطة التي بالكاد تكفي للطعام والشراب وكذلك تقوم زكاة الفحيحيل بتوفير كافة الاحتياجات الأخرى للطالب من الزي المدرسي والحقيبة ونوزع عليهم في الأعياد الكسوة والعيدية وفي شهر رمضان المبارك نقدم لهم سلال إفطار الصائم، فرعايتنا للأيتام رعاية شاملة وتبلغ تكفلة رعاية اليتيم 240 ديناراً من خلال استقطاع شهري أو بالآلية التي تناسب المتبرع الكريم”. مؤكداً اهتمام النجاة الخيرية وكياناتها بملف التعليم وجعله واحداً من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي والتي تساهم في توفير الحياة الكريمة للطلاب ولأسرهم وتكافح الجهل والأمية وتخرج للأمة طاقات فاعلة في شتى المجالات تدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام. فبفضل من الله جل وعلا ثم بدعم المحسنين خرجنا من الأيتام الأطباء والمهندسون والمحامون والمعلمون وغيرها من المهن الجليلة التي تحتاجها المجتمعات. ودعا الدبوس أهل الخير إلى دعم هذا المشروع الإنساني من خلال الاتصال على 90028343-97278893.