محليات

سمو رئيس الوزراء يستقبل وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب افريقيا

منذ ساعة واحدة
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01 أبريل 2021

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في قصر السيف اليوم معالي وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب افريقيا الصديقة ناليدي باندور والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.وتسلم سموه خلال اللقاء رسالة خطية من فخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة سيريل رامافوزا إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.حضر المقابلة مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا السفير عبدالحميد علي الفيلكاوي. 

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