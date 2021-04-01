وزير الإسكان يلتقي أهالي جنوب مدينة صباح الأحمد

01 أبريل 2021

طرح أولى مناقصات المشروع بعد أخذ الموافقات اللازمة خلال العام الجاري التقى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع بأهالي جنوب مدينة صباح الأحمد بحضور مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان وقيادات المؤسسة.وناقش الوزير الشايع خلال الزيارة الميدانية مت المشروع مع الأهالي والفرص الاستثمارية في المشروع، مؤكدا أنه تم الانتهاء من المخططات للبدء في طرح أولى مناقصات المشروع بعد أخذ الموافقات اللازمة خلال هذا العام.يذكر أن مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد يعد من المشاريع الإسكانية الكبرى وتبلغ مساحته 61.50 كم2 ويبعد مسافة 80 كم عن مدينة الكويت وملاصق لمدينة صباح الأحمد السكنية، ويحتوي المشروع على 20380 وحدة سكنية، بالإضافة إلى الخدمات والمباني العامة اللازمة لها والأنشطة الأخرى غير السكنية.