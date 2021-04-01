وزير الداخلية يوجه قطاع أمن المنافذ بالسماح لأصحاب الحلال بالخروج والعودة عبر المنافذ البرية

01 أبريل 2021

– ضرورة إحضار شهادة تطعيم الحلال أو «بروة الزكاة للحلال» أو أوراق ملكية المركبات الخاصة بالحلال وصهاريج الماء بناءً على القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وجه وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، قطاع أمن المنافذ البرية بالسماح للمواطنين أصحاب الحلال بالخروج والعودة من المنافذ البرية وذلك حسب الشروط الموضوعة.حيث أكد وزير الداخلية أنه سوف يتم السماح لأصحاب الحلال ومرافقيهم من العمالة المنزلية بالخروج والعودة عبر المنافذ البرية ابتداءً من يوم غد الجمعة بشرط أن يتم تقديم كل ما يثبت ملكيتهم للحلال، مشدداً على وجود الأوراق الثبوتية التالية: (شهادة تطعيم الحلال – بروة الزكاة للحلال – أوراق ملكية المركبات الخاصة بالحلال – صهاريج الماء).وأكدت الوزارة على أصحاب الحلال ضرورة الالتزام بالشروط الموضوعة والالتزام الكامل بالتعليمات وفي حال العودة يجب الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن الاشتراطات الصحية الواجب الالتزام بها من تطبيق الحجر المقرر على القادمين وذلك للحفاظ على صحة الجميع.