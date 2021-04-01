6 وفيات.. و1418 إصابة جديدة بـ«كورونا»

01 أبريل 2021

– تسجيل 1293 حالة شفاء.. وإجمالي المتعافين 217873– 252 حالة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم الاربعاء تسجيل 1418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 233521 حالة وشفاء 1293 فيما سجلت ست حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1319 حالة.وأضاف الدكتور السند لوكالة الأنباء الكويتية () اليوم الخميس أنه تم تسجيل 1293 حالة شفاء من الاصابة في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 217873 حالة.وأوضح أنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن لافتا الى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 3ر93 في المئة.وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 252 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتهھا بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14329 حالة.وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤهھا في الساعات ال24 الماضية بلغ 9580 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 2066048 مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 8ر14 في المئة.وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهھھات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسھهام باحتواء انتشار الفيروس.