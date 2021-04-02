«الجمارك»: ضبط 727 ألف كيس «تنباك» في ميناء الشويخ

01 أبريل 2021

تمكن رجال الجمارك، في إدارة الموانئ الشمالية – إدارة البحث والتحري الجمركي بميناء الشويخ من إحباط محاولة إدخال تحتوي مايقارب 727 ألف كيس تنباك، كانت مخبأة مع بضاعة طاولات بحاويه قادمة من إحدى الدول الآسيوية.‏‎وفي تفاصيل الضبطية، أن حاويه بحجم ٢٠ قدماً قَدِمت إلى ادارة الموانئ الشمالية – ميناء الشويخ من إحدى الدول الآسيوية، وكانت تحوي بضاعة طاولات، ومن خلال رصد وتتبع الشحنة من قبل رجال البحث والتحري ، وبناءا عليها تم تفتيش الحاوية، تم العثور في الحاوية على 727 الف كيس من مادة التنباك الممنوع استيرادها بحسب القوانين الجمركية الصادرة بهذا الشأن تبعاً لتعليمات وزارتي التجارة والصحة، وتم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة.