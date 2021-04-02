«الجمارك»: ضبط 727 ألف كيس «تنباك» في ميناء الشويخ

محليات
«الجمارك»: ضبط 727 ألف كيس «تنباك» في ميناء الشويخ
01 أبريل 2021
تمكن رجال الجمارك، في إدارة الموانئ الشمالية – إدارة البحث والتحري الجمركي بميناء الشويخ من إحباط محاولة إدخال تحتوي مايقارب 727 ألف كيس تنباك، كانت مخبأة مع بضاعة طاولات بحاويه قادمة من إحدى الدول الآسيوية.وفي تفاصيل الضبطية، أن حاويه بحجم ٢٠ قدماً قَدِمت إلى ادارة الموانئ الشمالية – ميناء الشويخ من إحدى الدول الآسيوية، وكانت تحوي بضاعة طاولات، ومن خلال رصد وتتبع الشحنة من قبل رجال البحث والتحري ، وبناءا عليها تم تفتيش الحاوية، تم العثور في الحاوية على 727 الف كيس من مادة التنباك الممنوع استيرادها بحسب القوانين الجمركية الصادرة بهذا الشأن تبعاً لتعليمات وزارتي التجارة والصحة، وتم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة.