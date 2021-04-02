محليات

القبض على مقيم بحوزته 2 كيلو «ماريجوانا»

منذ ساعة واحدة
3 أقل من دقيقة

01 أبريل 2021

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في ظل جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط مهربي وتجار المخدرات، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مقيم من جنسية عربية وبحوزته 2 كيلو من مادة الماريجوانا المخدرة.وكانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بوجود شخص بحوزته مواد مخدرة بقصد الإتجار والتعاطي، وعليه تم تكثيف التحريات التي أكدت صحة المعلومات، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة وتم ضبطه وبحوزته 2 كيلو من مادة الماريجوانا المخدرة وعدد (2) شتلة ماريجوانا، وأجهزة تحكم بالحرارة خاصة بزراعة الشتلات ، وميزان حساس ، وبالتحقيق معه أقر واعترف بما نسب اليه، حيث تم إحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

الوسوم

مقالات ذات صلة

وزير الخارجية: الكويت ستواصل دعم جهود الوساطة ونشر قيم السلام والتسامح حول العالم

أكتوبر 16, 2020

وزير الدفاع يلتقى عددا من المسؤولين للتهنئة بمناسبة تعيينه في منصبه

ديسمبر 25, 2020

وزير الخارجية يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

نوفمبر 28, 2020

اتفاق “كويتي- روماني” على زيادة مستوى التبادل التجاري والاستثماري

أكتوبر 27, 2020
زر الذهاب إلى الأعلى