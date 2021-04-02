القبض على مقيم بحوزته 2 كيلو «ماريجوانا»

01 أبريل 2021

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في ظل جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط مهربي وتجار المخدرات، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مقيم من جنسية عربية وبحوزته 2 كيلو من مادة الماريجوانا المخدرة.وكانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بوجود شخص بحوزته مواد مخدرة بقصد الإتجار والتعاطي، وعليه تم تكثيف التحريات التي أكدت صحة المعلومات، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة وتم ضبطه وبحوزته 2 كيلو من مادة الماريجوانا المخدرة وعدد (2) شتلة ماريجوانا، وأجهزة تحكم بالحرارة خاصة بزراعة الشتلات ، وميزان حساس ، وبالتحقيق معه أقر واعترف بما نسب اليه، حيث تم إحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.