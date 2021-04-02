الكويت تفتتح مركزاً صحياً بتمويل خيري في تونس

01 أبريل 2021

افتتحت دولة الكويت اليوم الخميس مركزا صحيا بتمويل خيري كويتي في تونس في مسعى للمساهمة في تقديم خدمات طبية لأكثر من ستة آلاف شخص في قرية (الدخايلية) بولاية (جندوبة) شمال غرب العاصمة تونس.وقال سفير دولة الكويت لدى تونس علي الظفيري خلال الافتتاح إن المركز سيخدم أهالي منطقة (الدخايلية) وغيرها من المناطق في ولاية (جندوبة) وسينقل الخدمات الصحية إلى مستويات ممتازة.وأكد السفير الظفيري، أن هذا الإنجاز الخيري يضاف إلى الإنجازات الكويتية المتعددة في العمل الانساني مشيدا بالشراكات الكويتية مع القطاعات المختلفة في تونس “والتي نؤكد حرصنا على تنميتها بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين”.ومن جانبه قال محافظ الدخايلية لطفي الشريبي في تصريح مماثل إن المركز سيسهم بشكل كبير في خدمة أكثر من ستة الاف مواطن تونسي خصوصا وأنه يحوي عيادة للأسنان وقسما للأشعة ومختبرا للتحاليل “وهو ما تحتاجه المنطقة بشدة”.وأعرب الشريبي عن عميق شكره لدولة الكويت وللجمعيات الخيرية الكويتية لما تقدمة من دعم إنساني ولسفارة الكويت على رعايتها وحرصها الشديد على تحقيق التضامن مع تونس.