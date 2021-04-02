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بالصور.. مثلجات بنكهة الدجاج للنمور

منذ ساعة واحدة
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حظيت النمور في حديقة حيوانات تايلاندية بوجبة من مثلجات الدجاج، وذلك مع ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير.

وقال باتتشارا تشانتد، منسق المسؤولين عن رعاية النمور، إن هناك نحو 50 من النمور تعيش في حديقة حيوانات تايغر كينغدم (مملكة النمور) في تشيانغ ماي على بعد 700 كيلومتر شمالي بانكوك.

وأضاف: “تحافظ النمور على طاقتها بالرقاد معظم اليوم أو بذل أقل مجهود ممكن، لكن إذا أصبح الطقس شديد الحرارة تبدأ في اللهاث مثل القطط والكلاب لتجنب التعرض لضربة شمس”.

 

وتابع: “نوفر لها بعض الأنشطة في المياه أو دمية تساعدها في التبريد”، حسبما نقلت “رويترز”.

وبحسب باتتشارا، فإنه خلال شهور الصيف تقدم وجبة من مثلجات الدجاج للنمور مرتين يوميا.

وبدأ موسم الطقس الحار في تايلاند في نهاية فبراير، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 35 مئوية.

وقال باتتشارا تشانتد، منسق المسؤولين عن رعاية النمور، إن هناك نحو 50 من النمور تعيش في حديقة حيوانات تايغر كينغدم (مملكة النمور) في تشيانغ ماي على بعد 700 كيلومتر شمالي بانكوك.

وأضاف: “تحافظ النمور على طاقتها بالرقاد معظم اليوم أو بذل أقل مجهود ممكن، لكن إذا أصبح الطقس شديد الحرارة تبدأ في اللهاث مثل القطط والكلاب لتجنب التعرض لضربة شمس”.

 

وتابع: “نوفر لها بعض الأنشطة في المياه أو دمية تساعدها في التبريد”، حسبما نقلت “رويترز”.

وبحسب باتتشارا، فإنه خلال شهور الصيف تقدم وجبة من مثلجات الدجاج للنمور مرتين يوميا.

وبدأ موسم الطقس الحار في تايلاند في نهاية فبراير، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 35 مئوية.

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