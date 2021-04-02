محليات

دوام «التربية» في رمضان.. 4 ساعات ونصف

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01 أبريل 2021

المتوسط والثانوي من 9:30 صباحاً إلى 12:30 ظهراً والإبتدائي من 12 إلى 2:35.. ودوام المعلمين من البيت اعتمدت وزارة التربية مواعيد الدوام المدرسي للطلبة في شهر رمضان المبارك، حيث سيكون دوام المرحلتين المتوسطة والثانوية من 9:30 صباحاً إلى 12:30 ظهراً ودوام المرحلة الابتدائية من 12 إلى 2:35 فيما سيكون دوام الهيئة الإشرافية في المدارس من 9:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً ويكون دوام الهيئات التعليمية كافة من البيت بنظام التعليم عن بعد.وانتهت المناطق التعليمية من رفع لجان اختبارات الصف الثاني عشر إلى قطاع التعليم العام حيث خصصت جزء منها لطلبة المنازل الذين سوف يتقدمون للإختبارات الورقية في الموعد نفسه المحدد في 30 مايو المقبل ولكن في المنهج الدراسي كاملاً للفصلين الأول والثاني.

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