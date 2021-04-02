فريق «الأشغال» و«البيئة»: معاينة مخارج الأمطار في محافظة العاصمة

01 أبريل 2021

عاين الفريق البيئي المشترك بين وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للبيئة مخارج الأمطار والطوارئ في محافظة العاصمة «مخرج الأمطار C3» الواقع خلف القهوة الشعبية بمنطقة الصليبيخات، و «المخرج C4» الواقع خلف مبنى مستشفى الولادة وكذلك «المخرج C5» الواقع خلف مبنى معهد الكويت للأبحاث العلمية.وتم خلال الزيارة سحب عينات من قبل مختبرات الهيئة العامه للبيئة لعمل الفحوصات المخبرية المطلوبة للتأكد من سلامة المخرجات من تلك المصبات ومطابقتها مع قانون حماية البيئة، وفي حال كان هناك ارتفاع في نسبة الملوثات سيتم عمل مسح ميداني لكامل الشبكة ومخاطبة الجهة المستفيدة ومنع التعديات على الشبكات العامة.تجدر الإشارة إلى أن الشبكات التي تم الكشف عليها تخدم مناطق طبية ومناطق صناعية ومناطق عسكر وبعض المناطق السكنية وغيرها، واغلب تلك الشبكات تقع خارج اختصاص رقابة وزارة الاشغال العامة.