مسؤول صيني رفيع يؤكد حرص بلاده على تطوير علاقات الصداقة مع الكويت

أكد مسؤول صيني رفيع المستوى اليوم الجمعة حرص بلاده واهتمامها بتطوير علاقات التعاون والصداقة التي تجمعها مع دولة الكويت مشددا على أهمية بذل كافة الجهود للارتقاء بالعلاقات بين البلدين الى اعلى المستويات.وقالت سفارة دولة الكويت لدى الصين في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم ومدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية للحزب يانغ جيه تشي مع سفير دولة الكويت لدى الصين سميح حيات بحثا خلاله مسيرة العلاقات الثنائية الاستراتيجية التاريخية القائمة بين البلدين في جميع المجالات منذ اكثر من 50 عاما.وقال المسؤول الصيني بحسب البيان ان “الصين تحرص وتهتم بالصداقة والتعاون مع الكويت من خلال بذل الجهود المشتركة بين الجانبين لمواصلة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى وترسيخ الثقة السياسية المتبادلة وتوظيف إمكانيات التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والاستثمارات ودفع التواصل الشعبي والثقافي بما يرتقي بالعلاقات بين البلدين إلى اعلى المستويات” وأضاف ان “الصين تنظر بنظرة استراتيجية إلى العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي ومستعدة لمواصلة تعزيز التعاون مع المجلس” مشيدا ب”حكمة وحنكة قيادة دولة الكويت واتزان سياستها الخارجية وبالجهود التي تقوم بها في ترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم في المنطقة”.من جانبه قال السفير حيات ان المباحثات الثنائية تركزت على تعزيز التعاون والتشاور في كافة المجالات المختلفة بين البلدين مضيفا ان هناك رغبة صادقة مشتركة في الانتقال بمجالات التعاون والعلاقات لآفاق ارحب في ظل التوجيهات السامية من قيادتي البلدين.وذكر أن اللقاء شهد كذلك التأكيد على حرص استمرار حكومتي البلدين على ترسيخ علاقات التعاون البناء بينهما في مختلف الأصعدة ولاسيما السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية والأكاديمية .وأوضح السفير حيات ان ثمة استعدادا مشتركا لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه قادة البلدين بشأن تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنمية المستدامة والعميقة للعلاقات الودية التعاونية بين البلدين ورفع علاقات الشراكة الإستراتيجية إلى مستويات أعلى.وبين أن البلدين عمقا الثقة السياسية المتبادلة وحققا نتائج مثمرة في التعاون العملي في مجالات مختلفة وحافظا على تنسيق وثيق في الشؤون الدولية والإقليمية وقدم كل منهما التضامن والمساعدة للآخر في مكافحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).وأكد السفير حيات اهتمام الكويت البالغ لتطوير علاقات الصداقة التقليدية مع الصين معربا عن ثقة الكويت بأن الصين ستحقق إنجازات أكبر “ونأمل ان نستغل الفرص الناتجة عن تنمية الصين لتحقيق التعاون المتبادل المنفعة معها” حيث احرز التعاون المشترك بين الكويت والصين نتائج إيجابية في كافة المجالات في السنوات الأخيرة.يذكر ان عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية يانغ جي تشي قد قام في فبراير الماضي بزيارة رسمية إلى الكويت نقل خلالها رسالة شفوية لسمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح من الرئيس الصيني شي جين بينغ تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية في كافة المجالات والميادين.كما اجرى يانغ مباحثات رسمية مع وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.