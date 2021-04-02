نائب وزير الخارجية يترأس وفد البلاد في الدورة الـ2 للحوار السياسي «العربي – الياباني»

01 أبريل 2021

ترأس نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني الذي انعقد اليوم الخميس عبر الاتصال المرئي والمسموع.وقد ألقى الظفيري كلمة جاء فيها: “بسم الله الرحمن الرحيم أود بداية أن أنقل لاجتماعكم الكريم تحياتي وتحيات وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وتمنياته للاجتماع بالتوفيق والنجاح.السيد/ موتيجي توشيميتسو وزير خارجية اليابان الصديقة.الأخ/ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني – وزير خارجية دولة قطر الشقيقة رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.الأخ أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.أصحاب المعالي والسعادة.. السيدات والسادة،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، يسرني في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للرئاسة المشتركة على عقد الدورة الثانية من الحوار السياسي العربي – الياباني والشكر موصول إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وجهاز الأمانة العامة على ما بذلوه من جهود متمنيا أن تتكلل أعمال اجتماعنا هذا بالتوفيق والسداد.أصحاب المعالي والسعادة.. السيدات والسادة،،، لا زلنا نعاني من استمرار الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فايروس كورونا وتداعياتها على مجتمعاتنا كافة ولا زلنا نؤكد بأنه لا يمكن لأي دولة مهما كانت مواردها وقدراتها أن تواجه هذه الظروف منفردة وبأن التعاون والتنسيق بين دولنا ودول العالم هو الكفيل بمواجهة تداعياتها والحد من آثارها.وفي هذا الصدد نثمن المساهمات الفعالة للدول العربية واليابان من خلال المبادرة العالمية كوفاكس (covax) الهادفة إلى تمكين البلدان في مختلف أنحاء العالم من الحصول على لقاحات مأمونة وفعالة بشكل منصف وكلنا أمل في أن يشهد هذا العام وبعد انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بارقة أمل لانحسار هذا الوباء والسيطرة عليه وعودة الحياة إلى طبيعتها بإذن الله تعالى.أصحاب المعالي والسعادة.. السيدات والسادة،،، إن دولة الكويت واليابان الصديقة تربطهما علاقات ودية ووثيقة وتاريخ من التعاون منذ سنوات عديدة يعود إلى ما قبل انشاء العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين في عام 1961 والتي ستكمل عامها الستين في العام الجاري وفي هذه المناسبة فإنني أعرب عن اعتزازنا بتلك المسيرة الحافلة للعلاقات الثنائية بين البلدين التي انطوت على محطات مهمة من التعاون المثمر والرؤى المشتركة والرغبة الصادقة في التعاون والتنسيق على كافة الأصعدة ومن خلال الاتفاقيات ومذكرات التعاون الموقعة بين البلدين في العديد من المجالات المهمة حيث وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين الكويت واليابان في العامين 2019-2020 إلى أكثر من 3 مليارات دولار كما تحتل دولة الكويت المرتبة الثالثة بين الدول المصدرة للنفط الى اليابان حيث بلغت صادرات النفط الكويتية إلى اليابان في العامين 2019-2020 ما يقارب 3ر11 مليار دولار ويصل حجم الاستثمارات الكويتية في اليابان إلى 1ر38 مليار دولار.أصحاب المعالي والسعادة.. السيدات والسادة،،، استثمر هذه الفرصة للإشادة بما حققه منتدى التعاون العربي الياباني والحوار السياسي القائم بين الجانبين منذ انشائه وان انعقاد هذا الاجتماع رغم كل الظروف المحيطة لهو اكبر برهان على حرص الجانبين على تعزيز هذه العلاقات والدفع بعجلة التعاون والتنسيق نحو آفاق ارحب حيث فاق التبادل التجاري بين الجانبين مؤخرا 108 مليارات دولار كما تثمن الدول العربية ما تقدمه اليابان من مساعدات إنسانية وانمائية لدول المنطقة واننا حريصون على الارتقاء بهذه العلاقات لتشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية وتبادل وجهات النظر والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين بما في ذلك الأمن البحري وأمن الطاقة وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لدولنا وشعوبنا.وفي هذا الصدد أجدد التأكيد على مواقف دولة الكويت الثابتة حيال قضايا المنطقة وعلى رأسها موقفها الثابت حيال القضية الفلسطينية وصولا الى قيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وكذلك تتطلع دولة الكويت للوصول إلى الحلول السياسية للازمات في اليمن وسوريا وليبيا عبر الحوار المستند إلى قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الخاصة بهذا الشأن. كما أجدد إدانتنا لكافة الاعتداءات والهجمات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤكدين وقوفنا مع المملكة في كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها مرحبين بالمبادرة التي أطلقتها المملكة مؤخرا للوصول الى اتفاق سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن.كما نجدد تضامننا مع مصر والسودان في جهودهما الحثيثة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومساعيهما لحل ازمة ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ حقوقهما المائية والاقتصادية وفقا للقوانين الدولية.أصحاب المعالي والسعادة.. السيدات والسادة،،، إن موارد الطاقة تعد من أهم الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تطور الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية للمجتمعات وتأمين طرقها وممراتها وتحقيق انسيابيتها هو الهدف الأول للدول لضمان تطورها في كافة المجالات وتؤكد دولة الكويت على أهمية سلامة الممرات البحرية وفق ما نصت عليه القوانين والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة المنظمة بهذا الخصوص لما لها من تأثير مباشر على أوجه التنمية والتجارة والاقتصاد العالميين وفي هذا الصدد نعبر عن خالص التهاني للأشقاء في جمهورية مصر العربية على ما حققوه من انجاز في تعويم الباخرة الجائحة في قناة السويس وإعادة الملاحة لهذا الممر المائي الاستراتيجي الأمر الذي يعكس الإمكانيات الكبيرة وقدرة الأشقاء في مصر على مواجهة مثل هذه التحديات والاستعداد للتعامل مع أي طارئ في تأمين الحركة في هذا الممر المائي الهام والحيوي للاقتصاد العالمي.في الختام أشكركم جميعا على حسن الإصغاء متمنيا لأعمال اجتماعنا هذا كل التوفيق والسداد.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.يذكر أن الدورة الأولى للاجتماع المشار إليه عقدت في سبتمبر 2017 وهي آلية للتنسيق والحوار على مستوى وزراء الخارجية بهدف تعزيز التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.وضم وفد دولة الكويت مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي المستشار ناصر القحطاني.