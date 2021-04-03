بـ14 لغة و”مساحات إعلانية”.. ملوك مصر يستعدون لإبهار العالم

أطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية حملة دعائية كبرى للترويج لموكب المومياوات الملكية الذي سينطلق السبت، حيث قامت الوزارة بترجمة النص الخاص بالفيلم الترويجي الذي أطلقته بمشاركة عدد من الفنانين المصريين إلى 14 لغة مختلفة.

ومن بين هذه اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والإيطالية والصينية والإسبانية والسويدية والهولندية وغيرها.

وأرسلت الوزارة بإرسال هذا الفيلم بعد ترجمته باللغات المختلفة إلى السفارات المصرية في الخارج، وكذلك إلى السفارات الأجنبية في مصر لنشره والاستفادة منه في الترويج السياحي لمصر وللموكب.

كما سيتم وضعه على الصفحات الرسمية للوزارة وللهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وفيسبوك وتويتر ويوتيوب في الأسواق العربية والدولية، وخاصة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الدعائية تضمنت أيضاً شراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج لهذا الحدث في عدد من الأسواق السياحية الهامة التي تمثل أهمية بالنسبة للسياحة المصرية، ومن بين هذه الدول السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وإنجلترا، واليابان، والولايات المتحدة الأميركية، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا.

يشار إلى أنه قد شارك في هذا الفيلم الترويجي عدد من الفنانين المصريين هم الفنان حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، حيث قدموا من خلاله نبذة عن تاريخ كل الـ22 مومياء ملكية التي سيتم نقلها من المتحف المصري بميدان التحرير (وسط القاهرة) إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط بالعاصمة المصرية أيضا.

ومن بين هذه اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والإيطالية والصينية والإسبانية والسويدية والهولندية وغيرها.

وأرسلت الوزارة بإرسال هذا الفيلم بعد ترجمته باللغات المختلفة إلى السفارات المصرية في الخارج، وكذلك إلى السفارات الأجنبية في مصر لنشره والاستفادة منه في الترويج السياحي لمصر وللموكب.

كما سيتم وضعه على الصفحات الرسمية للوزارة وللهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وفيسبوك وتويتر ويوتيوب في الأسواق العربية والدولية، وخاصة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الدعائية تضمنت أيضاً شراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج لهذا الحدث في عدد من الأسواق السياحية الهامة التي تمثل أهمية بالنسبة للسياحة المصرية، ومن بين هذه الدول السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وإنجلترا، واليابان، والولايات المتحدة الأميركية، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا.

يشار إلى أنه قد شارك في هذا الفيلم الترويجي عدد من الفنانين المصريين هم الفنان حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، حيث قدموا من خلاله نبذة عن تاريخ كل الـ22 مومياء ملكية التي سيتم نقلها من المتحف المصري بميدان التحرير (وسط القاهرة) إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط بالعاصمة المصرية أيضا.