اقتصاد

بدء تسيير رحلات مباشرة بين بغداد وأبوظبي.. وتحديد الموعد

منذ 37 دقيقة
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تعتزم الخطوط الجوية العراقية بدء تسيير رحلات مباشرة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في الأول من مايو.

وذكر بيان للخطوط الجوية العراقية، نقلته وكالة الأنباء العراقية أن “خطا مباشرا بين بغداد وأبوظبي سيفتتح ذهابا وإيابا في الأول من شهر مايو المقبل”.

جاء الإعلان قبل زيارة يقوم بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى أبوظبي، الأحد، في إطار الجهود الرامية لتعزيز العلاقات مع دول الخليج العربية.

وتأتي زيارة الكاظمي للإمارات في أعقاب زيارة للسعودية الأسبوع الماضي أعلنت خلالها الرياض عزمها زيادة استثماراتها في العراق بمقدار خمسة أمثال لتصل إلى 2.67 مليار دولار.

وذكر بيان للخطوط الجوية العراقية، نقلته وكالة الأنباء العراقية أن “خطا مباشرا بين بغداد وأبوظبي سيفتتح ذهابا وإيابا في الأول من شهر مايو المقبل”.

جاء الإعلان قبل زيارة يقوم بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى أبوظبي، الأحد، في إطار الجهود الرامية لتعزيز العلاقات مع دول الخليج العربية.

وتأتي زيارة الكاظمي للإمارات في أعقاب زيارة للسعودية الأسبوع الماضي أعلنت خلالها الرياض عزمها زيادة استثماراتها في العراق بمقدار خمسة أمثال لتصل إلى 2.67 مليار دولار.

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