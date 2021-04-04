هدف في مرمى أتلتيكو.. هدية إشبيلية لبرشلونة وريال مدريد

أنعش إشبيلية آمال برشلونة وريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني، عندما تغلب على ضيفه أتلتيكو مدريد المتصدر، الأحد، في المرحلة 29 من المسابقة.

وتعافى إشبيلية بعد إهدار ركلة جزاء مبكرة، ليهزم ضيفه بهدف نظيف ويضعف حظوظه في الظفر باللقب الغائب عنه منذ عام 2014.

وأنقذ يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد ركلة جزاء للمباراة الثانية على التوالي، حين منع لوكاس أوكامبوس من التسجيل في الدقيقة الثامنة.

وسدد جوان جوردان لاعب إشبيلية في العارضة بعدها بدقائق، في بداية نارية لأصحاب الضيافة، بينما بدا الفريق الزائر مهتزا.

ووجد إشبيلية الطريق إلى الشباك أخيرا في الدقيقة 70 من ضربة رأس للظهير الأيسر ماركوس أكونيا، بعد تمريرة عرضية من الظهير الآخر المخضرم خيسوس نافاس، فيما تجاهل الحكم شكاوى لاعبي أتلتيكو من لمس أوكامبوس الكرة بيده في بداية الهجمة.

ويبقى أتلتيكو في الصدارة برصيد 66 نقطة، لكن برشلونة صاحب المركز الثالث يمكنه تقليص الفارق إلى نقطة واحدة عندما يستقبل بلد الوليد، الاثنين.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 63 نقطة، بعد فوزه 2-صفر على إيبار بملعبه، السبت.

وتعافى إشبيلية بعد إهدار ركلة جزاء مبكرة، ليهزم ضيفه بهدف نظيف ويضعف حظوظه في الظفر باللقب الغائب عنه منذ عام 2014.

وأنقذ يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد ركلة جزاء للمباراة الثانية على التوالي، حين منع لوكاس أوكامبوس من التسجيل في الدقيقة الثامنة.

وسدد جوان جوردان لاعب إشبيلية في العارضة بعدها بدقائق، في بداية نارية لأصحاب الضيافة، بينما بدا الفريق الزائر مهتزا.

ووجد إشبيلية الطريق إلى الشباك أخيرا في الدقيقة 70 من ضربة رأس للظهير الأيسر ماركوس أكونيا، بعد تمريرة عرضية من الظهير الآخر المخضرم خيسوس نافاس، فيما تجاهل الحكم شكاوى لاعبي أتلتيكو من لمس أوكامبوس الكرة بيده في بداية الهجمة.

ويبقى أتلتيكو في الصدارة برصيد 66 نقطة، لكن برشلونة صاحب المركز الثالث يمكنه تقليص الفارق إلى نقطة واحدة عندما يستقبل بلد الوليد، الاثنين.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 63 نقطة، بعد فوزه 2-صفر على إيبار بملعبه، السبت.