إجابة غامضة من زيدان على سؤال بشأن انتقال صلاح

رد المدير الفني لريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، الحديث عن سؤال بشأن لاعب ليفربول محمد صلاح، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق قمة فريقه أمام ليفربول مساء الثلاثاء، بطريقة مبهمة.

وبالرغم من التقارير التي تتحدث عن أن المصري الدولي قد ينتقل إلى النادي الإٍسباني بنهاية الموسم الحالي، إلا أن الفرنسي زيدان رفض الحديث عن نجم ليفربول قبل “الموقعة”.

وقال زيدان الإثنين، إن “صلاح ليس بين لاعبي فريقي. لدي 25 لاعبا هنا في الوقت الحالي. أنا مدرب ريال مدريد واستمتع بكل لحظة في عملي حاليا. تركيزي ينصب على مباراة الغد وخوض مباراة ضد لاعبين أمثال صلاح، وصلاح هو خصم بالنسبة لنا غدا”.

جاءت تصريحات زيدان في مؤتمره الصحفي عشية مباراة النادي الملكي أمام ليفربول في ذهاب الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا المقررة غدا الثلاثاء.

تعيد المباراة إلى الاذهان لقاء العملاقين في نهائي بطولة عام 2018، عندما خرج صلاح مصابا على يد قائد ريال مدريد سيرجيو راموس.

وبالرغم من التقارير التي تتحدث عن أن المصري الدولي قد ينتقل إلى النادي الإٍسباني بنهاية الموسم الحالي، إلا أن الفرنسي زيدان رفض الحديث عن نجم ليفربول قبل “الموقعة”.

وقال زيدان الإثنين، إن “صلاح ليس بين لاعبي فريقي. لدي 25 لاعبا هنا في الوقت الحالي. أنا مدرب ريال مدريد واستمتع بكل لحظة في عملي حاليا. تركيزي ينصب على مباراة الغد وخوض مباراة ضد لاعبين أمثال صلاح، وصلاح هو خصم بالنسبة لنا غدا”.

جاءت تصريحات زيدان في مؤتمره الصحفي عشية مباراة النادي الملكي أمام ليفربول في ذهاب الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا المقررة غدا الثلاثاء.

تعيد المباراة إلى الاذهان لقاء العملاقين في نهائي بطولة عام 2018، عندما خرج صلاح مصابا على يد قائد ريال مدريد سيرجيو راموس.