الشاهين: قدمت اقتراحا للسماح للنساء بأداء صلاة القيام في المساجد خلال شهر رمضان

05 أبريل 2021 | | قال النائب أسامة الشاهين إنه تقدم اليوم باقتراح برغبة للسماح للنساء بأداء صلاة القيام في المساجد خلال شهر رمضان مع تكليف الجمعيات التعاونية والفرق التطوعية النسائية وفرق الفتيات بالإشراف على توافر واتباع الإجراءات الصحية.

وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن الاقتراح يهدف إلى تحقيق التوازن ما بين أداء هذه العبادة وروحانيات شهر رمضان واتباع الإجراءات الصحية.

وقال “ساءني كما ساء الكثيرين من المواطنين والمواطنات تصريح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمنع المواطنات والمقيمات من أداء صلاة التراويح والقيام في المساجد خلال شهر رمضان المبارك”.

وأكد أن هذا التصريح بلا شك يعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال “إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها”، وقوله صلى الله عليه وسلم “لا تمنعوا إماء الله مساجد الله”، وفي رواية ” ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد”.

ودعا الشاهين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري ومسؤولي الوزارة إلى التراجع عن مثل هذا المنع والحظر المطلق والذي طبق مقولة “الشر يعم” للأسف.

وبين أنه إذا كانت هناك مخالفات في بعض المساجد فيجب أن تعالج من دون تعميم ومنع الجميع بحجة وجود مخالفات.(ع.إ)(أ.غ)