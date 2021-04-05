حمدان العازمي: حل جميع المشاكل التي يعاني منها المزارعين يعزز الأمن الغذائي

05 أبريل 2021 | | أكد عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب حمدان العازمي أهمية حل جميع المشاكل التي يعاني منها المزارعين لتعزيز الأمن الغذائي الداخلي ، مشيرا إلى تعهد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان شايع الشايع خلال اجتماع اللجنة اليوم بتقديم حلول لجميع تلك المشكلات.

وطالب العازمي في تصريح عقب اجتماع اللجنة اليوم الحكومة بضرورة الالتفات إلى المزارع الكويتي وتحقيق الأمن الغذائي الداخلي وحل مشاكله بعيدا عن خلافات مسئولي الهيئة العامة للزراعة فيما بينهم مشيرا إلى أن هناك تعطيل لمصالح المواطنين في اللجان التي تشكلها الهيئة.

وأضاف أن المواطنين يشكون من تعطيل محاضر اللجان منذ يناير الماضي مستغربا من تشكيل لجان لكل شيء لدرجة وصلت الى دخول شريك أوخروج شريك من المزرعة يتم تشكيل لجنة له.

وأكد العازمي ان بعض الأمور تكون واضحة ولا تحتاج الى تشكيل لجان خاصة وأن مدير عام الهيئة موجود في هذه اللجان، مبينا أنه ابلغ الوزير بضرورة ابعاد المواطنين عن الخلافات الموجودة في الهيئة والبحث عن حلول لمشاكل المزارعين بدلا من التعذر بعدم وجود موظفين في الهيئة.

وأشار إلى وجود مشاكل في ملفات العمالة مطالبا الوزراء المعنيين بضرورة حل مشاكل المزارعين وعمالتهم الوافدة وتحريك عجلة المشاريع المتوقفة والمحافظة على الامن الغذائي.

وأوضح أن مسؤولو الهيئة أوضحوا خلال الاجتماع ان ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة والذي يؤكد وجود ٢٤ ألف مزرعة أمر غير واضح وتم تعديله، وأن هناك مايقارب ٧ الاف مزرعة منها ٣٢٠٠ في الوفرة و٢٨٠٠ بالعبدلي.

وشدد العازمي على ضرورة تفعيل دور المزارع في تحقيق الامن الغذائي خاصة وان المزارعين قاموا بدور مهم في ازمه (كورونا) والكل يشهد لهم بذلك حيث كان الاعتماد علي الامن الغذائي الداخلي من قبل مزارعينا.

ولفت إليّ ان مبلغ الدعم ثابت لم يتغير بينما عدد المزارع قد تضاعف مطالبا الحكومة والوزير بضرورة الالتفاف إلى المزارعين.(إع)