صالح المطيري يطالب وزير التربية بالعدول عن قرار إجراء الاختبارات الورقية

05 أبريل 2021 | | طالب النائب د. صالح المطيري وزير التربية د. علي المضف بإعادة النظر في قرار إجراء الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر، في ظل وجود فيروس كورونا وخطورة إجراء تلك الاختبارات على الطلبة.

وقال المطيري في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن هناك 40 ألف طالب من المتوقع أن يحضروا اختبارات الصف الثاني عشر، في ظل وجود وباء فيروس كورونا وتبعاته السلبية على المجتمع.

وأضاف أنه تقدم باقتراح بتكليف لجنة التعليم والثقافة والإرشاد لمناقشة مدى جهوزية وزارة التربية بخصوص إعلانها بأن الاختبارات ورقية.

وطالب وزير التربية بالعدول عن قرار الاختبارات الورقية، لأنه من العدل والإنصاف أنه إذا كانت البداية أونلاين، فإنه لابد أن تكون النهاية أون لاين أيضاً.

وذكر أنه لا يمكن أن تكون تقييم الطلبة بهذه الطريقة بأن تكون ورقية خصوصا أن هناك تجارب سابقة مع الوزارة من خلال استعداداتها للأعوام الدراسية في مراحل سابقة.

وبين أن طلبه بتكليف اللجنة يجب أن يكون خلال أسبوعين، لأن هذا الأمر يعتبر عاجلا، موجها سؤالاً إلى الوزير عن الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لاستقبال 40 ألف طالب سوف يقدمون للامتحانات.

وأضاف أنه من المهم أن يكون القطاع النفطي على أتم الاستعداد، لأنهم في طور استقبال عدد من الخريجين المهندسين الجدد، لأن هناك شواغر في بعض التخصصات وهي أكبر من الأعداد المتقدمة.

وأعرب عن أمله بألا نتفاجأ بعدم قبول المهندسين الكويتيين، لأنه من المعيب أن يكون عندنا قطاع نفطي بهذا الحجم وتكون عندنا بطالة في الكويت.

وقال إنه من المهم أن يكون للقطاع النفطي دور كبير في المساهمة مع الخطة الخمسية لاستيعاب جميع الخريجين في التخصصات المختلفة في القطاع النفطي وغيرها، وعليه واجب خدمة مجتمعية لخدمة البلد.(ع.إ)