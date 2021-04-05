كلوب أمام “القرار المصيري” لموقعة ريال مدريد.. وجوتا ينتظر

تنتظر ليفربول موقعة مصيرية مساء الثلاثاء، أمام ريال مدريد الإسباني، وهو ما يضع المدرب الألماني يورغن كلوب أمام قرار “مصيري” قبل المباراة.

وأحرج النجم البرتغالي الصاعد ديوغو جوتا المدرب الألماني، بعد تألقه اللافت السبت، أمام أرسنال، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبالرغم من اختيار كلوب لجوتا كي يكون لاعبا بديلا خلال اللقاء، إلا أن الدولي البرتغالي عاد وأثبت نفسه وسجل هدفين بعد دخوله اللقاء، ليحسم الانتصار “للريدز”.

والآن يواجه كلوب قرارا مصيريا، حول التشكيلة التي ستواجه “الملكي” مساء الثلاثاء، وجماهير الفريق تنتظر قرار المدرب حول جوتا بالأخص.

وفي حال إشراك جوتا أساسيا أمام ريال مدريد، سيضطر كلوب لإبعاد أحد نجومه الثلاثة في الهجوم، وهم محمد صلاح أو ساديو ماني أو روبرتو فيرمينو، عن التشكيلة الأساسية.

وتعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا، آخر فرصة لكلوب وفريقه ليفربول، لتحقيق إنجاز هذا الموسم، بعد سلسلة من النتائج المخيبة التي أبعدته عن لقب الدوري الإنجليزي.

وتطالب جماهير ليفربول باللعب بجوتا في الهجوم، فالجناح البرتغالي يعتبر من أفضل لاعبي الفريق هذا الموسم، بالرغم من مشاركته كاحتياطي في أغلب المباريات.

وقد يكون فيرمينو “ضحية” كلوب أمام ريال مدريد، خاصة وأن الدولي البرازيلي تراجع كثيرا هذا الموسم، وفقد حسه التهديفي تماما.

ومن المستبعد ألا يشارك صلاح في اللقاء، خاصة وأنه هداف الفريق الأول هذا الموسم، بالرغم من التراجع في أرقامه التي تعودت عليها الجماهير.

وأحرج النجم البرتغالي الصاعد ديوغو جوتا المدرب الألماني، بعد تألقه اللافت السبت، أمام أرسنال، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبالرغم من اختيار كلوب لجوتا كي يكون لاعبا بديلا خلال اللقاء، إلا أن الدولي البرتغالي عاد وأثبت نفسه وسجل هدفين بعد دخوله اللقاء، ليحسم الانتصار “للريدز”.

والآن يواجه كلوب قرارا مصيريا، حول التشكيلة التي ستواجه “الملكي” مساء الثلاثاء، وجماهير الفريق تنتظر قرار المدرب حول جوتا بالأخص.

وفي حال إشراك جوتا أساسيا أمام ريال مدريد، سيضطر كلوب لإبعاد أحد نجومه الثلاثة في الهجوم، وهم محمد صلاح أو ساديو ماني أو روبرتو فيرمينو، عن التشكيلة الأساسية.

وتعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا، آخر فرصة لكلوب وفريقه ليفربول، لتحقيق إنجاز هذا الموسم، بعد سلسلة من النتائج المخيبة التي أبعدته عن لقب الدوري الإنجليزي.

وتطالب جماهير ليفربول باللعب بجوتا في الهجوم، فالجناح البرتغالي يعتبر من أفضل لاعبي الفريق هذا الموسم، بالرغم من مشاركته كاحتياطي في أغلب المباريات.

وقد يكون فيرمينو “ضحية” كلوب أمام ريال مدريد، خاصة وأن الدولي البرازيلي تراجع كثيرا هذا الموسم، وفقد حسه التهديفي تماما.

ومن المستبعد ألا يشارك صلاح في اللقاء، خاصة وأنه هداف الفريق الأول هذا الموسم، بالرغم من التراجع في أرقامه التي تعودت عليها الجماهير.