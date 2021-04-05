رياضة

مغامرة إنجليزية.. السماح بعودة الجماهير في “قمة كروية”

منذ 37 دقيقة
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ستبدأ إنجلترا فترتها “التجريبية” لإعادة الجماهير لملاعب كرة القدم، وذلك خلال لقاءات كأس الاتحاد الإنجليزي، على أمل أن تفتح الباب لعودة الجماهير لمباريات الدوري.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، الأحد، السماح بحضور جماهيري محدود في إحدى مباراتي نصف نهائي ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك مباراة نهائي كأس الرابطة.

وغابت الجماهير عن ملاعب كرة القدم في العالم بأكمله، ومن بينها الملاعب الإنجليزية، منذ مارس من العام الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسيحضر نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، الذي سيجمع بين فريق توتنهام ومانشستر سيتي المقررة يوم 25 أبريل على ملعب “ويمبلي”، 8 آلاف مشجع.

فيما سيسمح لـ4 آلاف متفرج بحضور مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم 18 أبريل، وسيشهد النهائي حضور 21 ألف شخص.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، الأحد، السماح بحضور جماهيري محدود في إحدى مباراتي نصف نهائي ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك مباراة نهائي كأس الرابطة.

وغابت الجماهير عن ملاعب كرة القدم في العالم بأكمله، ومن بينها الملاعب الإنجليزية، منذ مارس من العام الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسيحضر نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، الذي سيجمع بين فريق توتنهام ومانشستر سيتي المقررة يوم 25 أبريل على ملعب “ويمبلي”، 8 آلاف مشجع.

فيما سيسمح لـ4 آلاف متفرج بحضور مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم 18 أبريل، وسيشهد النهائي حضور 21 ألف شخص.

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