تصريحات نارية من كلوب قبل لقاء ريال مدريد

قبل اللقاء المرتقب الذي يجمع ليفربول وريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، تحدث المدير الفني “للريدز” يورغن كلوب، عن المباراة، وردّ على سؤال يتعلق بالحادثة التي يتذكرها الجمهور بين سيرخيو راموس ومحمد صلاح.

وفي تصريحات صحفية، قال كلوب: “لدينا حافز كبير للفوز بالمباراة أمام ريال مدريد، ونطمح للفوز بدوري الأبطال”.

وردا على سؤال حول الإصابة التي تسبب بها راموس لصلاح في نهائي دوري الأبطال 2018، أوضح كلوب: “لا نلعب المباراة من أجل الانتقام”، حسبما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وأضاف: “إنها المرة الأولى التي نلعب فيها مع ريال مدريد منذ ذلك الحين، لذا فإن أحداث ذلك اللقاء لا تزال حاضرة في ذهني”.

وتابع: “أجبت أحد الصحفيين بعد تلك المباراة فيما إذا كنت سأدعو راموس لعيد ميلادي، بقولي لا، ولكن الأمر مختلف الآن وقد أعيد التفكير بالأمر”.

واسترسل قائلا: “ما حدث في تلك الليلة لم يعجبني. الأمر مرّ على حدوثه وقت طويل، ولا أضمر أي شعور بالغضب، فكل ما يهمني الآن إعداد فريقي لخوض المباراة”.

وعن حظوظ ليفربول، أوضح كلوب: “يمر ليفربول بموسم صعب، ولكن نريد أن نظهر للريال كم نحن أقوياء في الملعب. هناك من يقول إن النادي الإسباني هو المرشح الأوفر حظا، لكننا مستعدون للتحدي”.

واختتم كلوب تصريحاته بالقول: “كانت ظروف مباراتنا مع ريال مدريد في 2018 مختلفة تماما، وحدثت أشياء كثيرة منذ ذلك الحين”.

وفي تصريحات صحفية، قال كلوب: “لدينا حافز كبير للفوز بالمباراة أمام ريال مدريد، ونطمح للفوز بدوري الأبطال”.

وردا على سؤال حول الإصابة التي تسبب بها راموس لصلاح في نهائي دوري الأبطال 2018، أوضح كلوب: “لا نلعب المباراة من أجل الانتقام”، حسبما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وأضاف: “إنها المرة الأولى التي نلعب فيها مع ريال مدريد منذ ذلك الحين، لذا فإن أحداث ذلك اللقاء لا تزال حاضرة في ذهني”.

وتابع: “أجبت أحد الصحفيين بعد تلك المباراة فيما إذا كنت سأدعو راموس لعيد ميلادي، بقولي لا، ولكن الأمر مختلف الآن وقد أعيد التفكير بالأمر”.

واسترسل قائلا: “ما حدث في تلك الليلة لم يعجبني. الأمر مرّ على حدوثه وقت طويل، ولا أضمر أي شعور بالغضب، فكل ما يهمني الآن إعداد فريقي لخوض المباراة”.

وعن حظوظ ليفربول، أوضح كلوب: “يمر ليفربول بموسم صعب، ولكن نريد أن نظهر للريال كم نحن أقوياء في الملعب. هناك من يقول إن النادي الإسباني هو المرشح الأوفر حظا، لكننا مستعدون للتحدي”.

واختتم كلوب تصريحاته بالقول: “كانت ظروف مباراتنا مع ريال مدريد في 2018 مختلفة تماما، وحدثت أشياء كثيرة منذ ذلك الحين”.