ديمبلي يضع برشلونة على بعد نقطة واحدة من أتليتيكو

سجل عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود أصحاب الضيافة لفوز محوري 1-صفر على بلد الوليد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ويتقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع المتصدر أتليتيكو مدريد.

ولعب بلد الوليد بأداء منضبط وجريء في نفس الوقت وكان من الممكن أن يتقدم مبكرا عندما سدد كينان كودرو ضربة رأس في العارضة بينما نال روكي ميسا فرصتين خطيرتين أمام المرمى من خارج منطقة الجزاء دون استغلالهما.

واقترب برشلونة من هز الشباك قبل انتهاء الشوط الأول حين تصدى حارسه السابق جوردي ماسيب لتسديدة بيدري قبل أن ترتطم الكرة بالقائم.

كما أحبط الحارس محاولة ديمبلي في الشوط الثاني ثم وقف يشاهد أنطوان غريزمان وهو يسدد ضربة رأس بجوار القائم.

واستفاد برشلونة من طرد أوسكار بلانو لاعب بلد الوليد في الدقيقة 79 بسبب تدخل ضد ديمبلي ونجح في التسجيل أخيرا عبر المهاجم الفرنسي حين استقبل كرة طائشة بتسديدة هوائية بقدمه اليسرى نحو الزاوية القريبة بالمرمى.

واحتج الفريق الزائر على البطاقة الحمراء، كما طالب الفريق قبلها بالحصول على ركلة جزاء في الشوط الثاني بسبب لمسة يد من جوردي ألبا مدافع برشلونة. لكن الحكم اعتبر أن اللمسة لم تكن متعمدة بعد مراجعة من حكم الفيديو المساعد.

وبهذا الفوز السادس على التوالي لفريق المدرب رونالد كومان رفع رصيده إلى 65 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث ونقطة واحدة خلف أتليتيكو الذي خسر 1-صفر من اشبيلية أمس الأحد.

ويلعب برشلونة في ضيافة ريال مدريد يوم السبت المقبل وسيملك فرصة في تصدر الدوري قبل أن يلعب أتليتيكو بعدها بيوم واحد مع ريال بيتيس.

وقال رونالد كومان مدرب برشلونة “شعوري من على مقاعد البدلاء أننا كنا نملك القدرة باستمرار على الفوز بالمباراة حتى النهاية. أثبت اللاعبون أن لديهم الإيمان بالانتصار حتى آخر دقيقة”.

وأضاف “أحيانا يحتاج الفريق حقا إلى المعاناة قبل أن يفوز وهذا جيد أيضا. تتعلق المنافسة في الدوري الإسباني بالمعاناة”.

إشادة بديمبلي

وكال المدرب الهولندي المديح للاعبه ديمبلي الذي ابتلي بالإصابات وتعرض لانتقادات بسبب افتقاره للانضباط في بداية مسيرته مع برشلونة لكنه يقدم أفضل مستوياته هذا الموسم.

وقال كومان “هذا مهم بالنسبة له بأن يكون في قمة مستواه وهو يمنحنا الكثير عند مواجهة المنافسين.

“هو يستطيع شغل كل مراكز الخط الأمامي. يمكننا اللعب بأساليب مختلفة عند وجوده واليوم سجل الهدف الذي كنا نحتاجه”.

وأضاف كليمو لينجليه مدافع برشلونة “هذا يظهر مدى صعوبة الدوري ويجب أن نقاتل في كل مباراة للفوز”.

وتابع “واجهنا فريقا رائعا لعب بكل قوة وكانت مباراة صعبة حقا لكننا حققنا انتصارا مهما وتحققت هذه السلسلة بالجهد الشاق بعد فترة لم تمض فيها الأمور بسلاسة في وقت سابق بالموسم لكن تحسن الوضع الآن”.

وقال ماسيب حارس بلد الوليد إن فريقه يترك كامب نو بمذاق حلو ومر في نفس الوقت معبرا عن سعادته بالأداء لكن مع شعور بالظلم لفقدان النقاط خاصة بعد طرد بلانو.

وتابع “من العار حقا أن يضيع كل هذا الجهد الشاق بسبب موقف واحد”.

ولعب بلد الوليد بأداء منضبط وجريء في نفس الوقت وكان من الممكن أن يتقدم مبكرا عندما سدد كينان كودرو ضربة رأس في العارضة بينما نال روكي ميسا فرصتين خطيرتين أمام المرمى من خارج منطقة الجزاء دون استغلالهما.

واقترب برشلونة من هز الشباك قبل انتهاء الشوط الأول حين تصدى حارسه السابق جوردي ماسيب لتسديدة بيدري قبل أن ترتطم الكرة بالقائم.

كما أحبط الحارس محاولة ديمبلي في الشوط الثاني ثم وقف يشاهد أنطوان غريزمان وهو يسدد ضربة رأس بجوار القائم.

واستفاد برشلونة من طرد أوسكار بلانو لاعب بلد الوليد في الدقيقة 79 بسبب تدخل ضد ديمبلي ونجح في التسجيل أخيرا عبر المهاجم الفرنسي حين استقبل كرة طائشة بتسديدة هوائية بقدمه اليسرى نحو الزاوية القريبة بالمرمى.

واحتج الفريق الزائر على البطاقة الحمراء، كما طالب الفريق قبلها بالحصول على ركلة جزاء في الشوط الثاني بسبب لمسة يد من جوردي ألبا مدافع برشلونة. لكن الحكم اعتبر أن اللمسة لم تكن متعمدة بعد مراجعة من حكم الفيديو المساعد.

وبهذا الفوز السادس على التوالي لفريق المدرب رونالد كومان رفع رصيده إلى 65 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث ونقطة واحدة خلف أتليتيكو الذي خسر 1-صفر من اشبيلية أمس الأحد.

ويلعب برشلونة في ضيافة ريال مدريد يوم السبت المقبل وسيملك فرصة في تصدر الدوري قبل أن يلعب أتليتيكو بعدها بيوم واحد مع ريال بيتيس.

وقال رونالد كومان مدرب برشلونة “شعوري من على مقاعد البدلاء أننا كنا نملك القدرة باستمرار على الفوز بالمباراة حتى النهاية. أثبت اللاعبون أن لديهم الإيمان بالانتصار حتى آخر دقيقة”.

وأضاف “أحيانا يحتاج الفريق حقا إلى المعاناة قبل أن يفوز وهذا جيد أيضا. تتعلق المنافسة في الدوري الإسباني بالمعاناة”.

إشادة بديمبلي

وكال المدرب الهولندي المديح للاعبه ديمبلي الذي ابتلي بالإصابات وتعرض لانتقادات بسبب افتقاره للانضباط في بداية مسيرته مع برشلونة لكنه يقدم أفضل مستوياته هذا الموسم.

وقال كومان “هذا مهم بالنسبة له بأن يكون في قمة مستواه وهو يمنحنا الكثير عند مواجهة المنافسين.

“هو يستطيع شغل كل مراكز الخط الأمامي. يمكننا اللعب بأساليب مختلفة عند وجوده واليوم سجل الهدف الذي كنا نحتاجه”.

وأضاف كليمو لينجليه مدافع برشلونة “هذا يظهر مدى صعوبة الدوري ويجب أن نقاتل في كل مباراة للفوز”.

وتابع “واجهنا فريقا رائعا لعب بكل قوة وكانت مباراة صعبة حقا لكننا حققنا انتصارا مهما وتحققت هذه السلسلة بالجهد الشاق بعد فترة لم تمض فيها الأمور بسلاسة في وقت سابق بالموسم لكن تحسن الوضع الآن”.

وقال ماسيب حارس بلد الوليد إن فريقه يترك كامب نو بمذاق حلو ومر في نفس الوقت معبرا عن سعادته بالأداء لكن مع شعور بالظلم لفقدان النقاط خاصة بعد طرد بلانو.

وتابع “من العار حقا أن يضيع كل هذا الجهد الشاق بسبب موقف واحد”.